Санкції працюють: Росіянам обіцяють подорожчання стоматологічних послуг на 30% до кінця року

Ціни на стоматологічні послуги в Росії зростуть на 30% до кінця року через санкції, курс рубля і догляд іноземних компаній.

Як пише Mash із посиланням на слова фахівців і постачальників, саме закордонні виробники постачали основну частину матеріалів для лікування зубів: від анестезії, пломб та композитів до полірувальних дисків та гумок. Після початку війни Росії проти України в магазинах практично не залишилося запасів європейських та американських стоматологічних товарів, а ціни на те, що є, різко зросли, передає The Moscow Times.

Ще в березні 2022 року російські клініки зіткнулися з перебоями у постачанні "Убістезина" – місцевого анестетика, який був у трійці лідерів на російському ринку. З доступних іноземних знеболюючих у Росії залишилася лише іспанська "Артикаїн Інібса", але ціна на неї злетіла вдвічі за рік. Крім цього, у Росії немає анестезії без адреналіну, яку пропонують вагітним та людям із алергією.

У Росії є анестетик "Артикаїн-Бінергія", але за якістю він гірший за зарубіжних і його пацієнту потрібно вколоти три-чотири капсули, щоб анестезія запрацювала. У випадку з "Убістезином" було достатньо однієї.

Стоматологічні клініки також відчувають нестачу імпортних борів, фрез та шліфувальних дисків. Не вистачає запчастин для наконечників та установок, різних спреїв та порошків. Частина зарубіжних матеріалів має російські аналоги, але відгуки про їхню якість суперечливі.

Компанія, що пішла з Росії, поставляла також левову частку брекет-систем, ретейнерів і матеріалів для їх встановлення. Зникли з російського ринку та капи для випрямлення зубів від американської Invisalign, які були лідером в галузі.

Відхід іноземних компаній з Росії призвів до проблем з логістикою, через перебудову ланцюжків постачання сильно зросли ціни. Водночас бюджетні варіанти – російські, корейські чи китайські – найчастіше й нижчі за якість. До початку війни до Росії постачали 35-40 тис. найменувань, а російські фабрики виробляють лише 6 тис.