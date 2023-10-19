Cуд повернув державі ліс на Хмельниччині вартістю 5,5 мільярда, – Офіс генпрокурора
Господарський суд Хмельницької області за позовом прокуратури скасував рішення про державну реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 402 га в межах Ганнопільської сільської ради.
Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, ці землі оцінили у 5,5 мільярда гривень.
Прокуратура наполягала, що вони є об’єктом підвищеного захисту зі спеціальним режимом використання та спеціальною процедурою надання, а відтак повинні перебувати у виключній власності держави.
"З метою недопущення неправомірного вибуття земель та поновлення інтересів держави прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом, який задоволено у повному обсязі", – зазначається у повідомленні.
В Офісі генпрокурора додали, що на виконання рішення суду сільська рада має повернути землі законному власнику.
