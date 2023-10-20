БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Понад мільйон українців отримує пенсії у розмірі понад 10 тисяч. Найвищі виплати – у Києві

У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні зросла на 39 грн та становила 5350,33 грн (або $146). Таку пенсії або вищу отримують понад третину всіх пенсіонерів – 3,57 мільйона осіб.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Із них майже третина (1,13 млн осіб) отримують пенсії більше 10 тис. грн. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні.

Водночас 29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тис. грн. Виплати менші за 2 тисячі грн отримують менше 1% пенсіонерів в країні – 63 862 людини.

Наразі у восьми регіонах – Київ, Рівненщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька та Київська області – пересічна пенсія вища за середню по країні. На Харківщині виплати тримаються на рівні середніх по країні.

Найбільша середня пенсія у Києві – 7 219 грн. Це на 35% більше за середню пенсію по країні. А найменша середня пенсія знову на Тернопільщині – 4041 грн, на 14% менше за середню виплату по Україні.

Зазначається, що кількість пенсіонерів продовжує зменшуватись. Протягом третього кварталу 2023 року в Україні їх стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб.

+7
Что хотел сказать аффтор??
Этот они намекают, что 10 000 это много и надо бы чтобы все получали по 2-3 тысячи,
или, что по сравнению с пенсиями судей в 100 000 это мало и надо бы добавить ?
20.10.2023 10:21 Відповісти
+3
Делюсь схемой. Какой то "умник" придумал закон, по которому если последние пять лет перед пенсией получать высокую зарплату и премии, тогда будут начислять большую пенсию. По сговору с директором и его подчиненным, директор назначает сотруднику большую зарплату и премии, которые он возвращает директору наличкой, добровольно. Взамен сотрудник получит большую пенсию. Государственная коррупция на законодательном уровне. По такой схему люди получают пенсии до 18 000 грн. И это простые государственные служащие, не правоохранители.
20.10.2023 12:45 Відповісти
+2
Так, а скільки 000 000 отримує по 2-3 тисячі...??? ФАРИСЕЇ
20.10.2023 10:31 Відповісти
почти миллион судей, прокуроских и гос.чинуш на пенсии набрали уже... их же всех прокормить надо еще на их пенсиях... В частном бизнесе еле-еле на 3,5к в месяц выйти можно...
20.10.2023 11:02 Відповісти
Тех, у кого пенсия 100000 и больше, надо тихо аннигилировать.
Они сами быдло, выкормили быдло и покрывают деток своими связями.
И те быкуют, зная что их всегда везде отмажут.
20.10.2023 11:08 Відповісти
вы лучше расскажите какими тут будут пенсии через 5, 10, 20 лет, и где вы возьмете деньги, чтобы их платить.
20.10.2023 11:49 Відповісти
Про таке наші президенти навіть не задумуються, бо "вимутити" другий термін дедалі неймовірніше.
20.10.2023 13:57 Відповісти
кому вы все нужны, чтобы про вас думать? думайте сами за себя. спасайтесь кто как может.
20.10.2023 14:02 Відповісти
Та звичайно, чиновницька та судейська спільнота здебільшого у Києві окопалася.
Та звичайно, чиновницька та судейська спільнота здебільшого у Києві окопалася.
20.10.2023 12:11 Відповісти
Делюсь схемой. Какой то "умник" придумал закон, по которому если последние пять лет перед пенсией получать высокую зарплату и премии, тогда будут начислять большую пенсию. По сговору с директором и его подчиненным, директор назначает сотруднику большую зарплату и премии, которые он возвращает директору наличкой, добровольно. Взамен сотрудник получит большую пенсию. Государственная коррупция на законодательном уровне. По такой схему люди получают пенсии до 18 000 грн. И это простые государственные служащие, не правоохранители.
20.10.2023 12:45 Відповісти
Панове, в котрий раз вам кажу: у суддів не пенсії, а пожиттєве (довічне) утримання. Так по закону. Своє утримання вони отримують не з пенсійного фонду, а з бюджету України.
20.10.2023 13:44 Відповісти
то вони ще й пенсії отримують ?
20.10.2023 13:58 Відповісти

