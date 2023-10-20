Понад мільйон українців отримує пенсії у розмірі понад 10 тисяч. Найвищі виплати – у Києві
У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні зросла на 39 грн та становила 5350,33 грн (або $146). Таку пенсії або вищу отримують понад третину всіх пенсіонерів – 3,57 мільйона осіб.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Із них майже третина (1,13 млн осіб) отримують пенсії більше 10 тис. грн. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні.
Водночас 29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тис. грн. Виплати менші за 2 тисячі грн отримують менше 1% пенсіонерів в країні – 63 862 людини.
Наразі у восьми регіонах – Київ, Рівненщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька та Київська області – пересічна пенсія вища за середню по країні. На Харківщині виплати тримаються на рівні середніх по країні.
Найбільша середня пенсія у Києві – 7 219 грн. Це на 35% більше за середню пенсію по країні. А найменша середня пенсія знову на Тернопільщині – 4041 грн, на 14% менше за середню виплату по Україні.
Зазначається, що кількість пенсіонерів продовжує зменшуватись. Протягом третього кварталу 2023 року в Україні їх стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб.
Этот они намекают, что 10 000 это много и надо бы чтобы все получали по 2-3 тысячи,
или, что по сравнению с пенсиями судей в 100 000 это мало и надо бы добавить ?
Они сами быдло, выкормили быдло и покрывают деток своими связями.
И те быкуют, зная что их всегда везде отмажут.
Та звичайно, чиновницька та судейська спільнота здебільшого у Києві окопалася.