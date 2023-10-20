12 років гігабіту: як Мережа Ланет зберігає лідерство серед інтернет-провайдерів впродовж років (новини компаній)

Згідно з останніми опублікованих даними міжнародної компанії Ookla, український інтернет-провайдер Мережа Ланет надає найвищу швидкість клієнтам у Києві.

У компанії розповіли, як їм вдається зберігати першість більш ніж десять років поспіль і чому це важливо під час війни.

У серпні 2023 року міжнародна компанія Ookla, яка відома своїм популярним сервісом тестування швидкості інтернету Speedtest, опублікувала результати дослідження серед українських провайдерів. За їх даними, абоненти Мережі Ланет отримують найвищу швидкість завантаження даних, тож компанія стала лідером серед провайдерів фіксованого широкосмугового доступу до глобальної мережі.

На графіку зображено діапазони швидкості завантаження інтернет-провайдерів у Києві.

Мережа Ланет вже багато років поспіль очолює рейтинги досліджень швидкості інтернет-зв'язку згаданого вище сервісу Speedtest by Ookla. А у 2017 році Ookla поділилася результатами дослідження гігабітного інтернету в світі: Київ посів 6 місце в Європі, а всі гігабітні тестування в Києві робили абоненти Ланету. Так Мережа Ланет була визнана єдиним масовим гігабітним провайдером України у 2017 році.

За результатами іншого сервісу nPerf, Ланет отримував першість у всі роки вимірювань – у 2018, 2019 та 2020 роках.

Протягом цих років провайдеру вдається не лише зберігати лідерські позиції, але й щоразу покращувати показники швидкості й стабільності, зокрема збільшувати середню швидкість завантаження (download та upload) і зменшувати середній час затримки (latency). Таких результатів Ланет досягає завдяки комплексу запланованих кроків для модернізації й обслуговування мережі.

Зовнішні канали

Першим таким напрямом є робота з зовнішніми каналами. Мережа Ланет дбає про достатній запас ємності зовнішніх каналів відносно пікового навантаження мережі. І в разі зростання трафіку розширює канали на різних напрямах. У такий спосіб компанія прагне досягти балансу резервування й запасу каналів на кожному з напрямів.

Архітектура мережі

Ще одним важливим аспектом у роботі Ланету є вдосконалення архітектури мережі: фахівці закладають кратну місткість комунікацій, що будуються між вузловими ділянками мережі, резервують їх та в разі потреби розширюють.

У 2013 році Мережа Ланет взяла курс на гігабітизацію й для втілення цього задуму інвестувала суттєві ресурси. Передусім компанія замінила комутатори в будинках користувачів на гігабітні. Перехід на гігабітний інтернет – це не просто випадковість. Ланет попередньо розробив і почав втілювали стратегію розвитку, яка передбачала модернізацію на всіх ділянках мережі. Так вдалося уникнути вузьких місць у мережі, щоб надавати стабільно якісний доступ до інтернету.

Остання миля (від крайнього комутатора до кінцевого споживача)

Клієнти Мережі Ланет мають можливість підключити гігабітний інтернет, адже для підключення використовується 4-парний кабель високого стандарту. Провайдер для клієнтів також пропонує додаткове обладнання, яке допомагає отримувати високу швидкість: мережеві карти, маршрутизатори й комутатори.

"Наша мета – надати повну технічну можливість підключення гігабітного інтернету до кожної квартири", – прокоментували у пресслужбі Мережі Ланет.

Проактивна діагностика та моніторинг

Маючи велику мережу, суттєву увагу провайдер приділяє системам моніторингу й проактивної діагностики. Це допомагає на ранніх етапах виявляти можливі проблеми, мінімізувати їх наслідки й максимально оперативно усувати їх.

Система цілодобово здійснює автомоніторинг безлічі параметрів. У разі появи навіть незначних відхилень показників спеціальна служба моніторингу NOC оперативно реагує на зміни. Зазвичай виявлені проблеми вони вирішують дистанційно, для цього є ціла система необхідного обладнання. А в разі серйозних неполадок фахівці миттєво виїжджають на об'єкт.

За роки існування Мережа Ланет стикалася з різними непередбачуваними ситуаціями, зокрема траплялися випадки вандалізму, як-от викрадення обладнання чи вирізання кабелю. Тому, крім прокладання телекомунікацій, фахівці компанії також встановлюють системи сигналізації й відеонагляду, які дозволяють виявити місця пошкодження на ділянці до 1 метра.

"В умовах воєнного стану та постійних обстрілів критичної інфраструктури можливість залишатися на зв'язку – одна з пріоритетних потреб кожного українця. Завдання Мережі Ланет – дати цю можливість нашим абонентам. Зіткнувшись із торішніми блекаутами, ми сфокусували всі основні зусилля на забезпеченні резервного живлення для мережі. Щоб навіть при найгірших сценаріях розвитку воєнних подій кожен наш абонент міг залишатися на зв'язку. Вже зараз наше обладнання зарезервовано де-факто на 100%", – розповідають у Мережі Ланет.

12 років тому Мережа Ланет першою почала надавати гігабіт і привчала своїх абонентів до якісного інтернет-зв'язку. І сьогодні вже 99% абонентів у Києві користуються гігабітним інтернетом. Інші провайдери також вливаються в тренд і пропонують клієнтам швидкість до 1000 Мбіт/с. Однак саме довготривалий і спланований перехід та готовність інфраструктури дозволяє Мережі Ланет миттєво підключати нових абонентів і залишатися на ринку лідером за швидкістю інтернету.