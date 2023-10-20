БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Москвич", УАЗ і "Жигулі": В Росії визначили автомобілі для чиновників за наказом Путіна

путін

Російський Мінпромторг на виконання наказу Владіміра Путіна підготував список автомобілів місцевого виробництва для пріоритетного використання держслужбовцями.

У цей перелік увійшли російські та китайські бренди, які складають у Росії, – "УАЗ", Lada, "Москвич", Aurus, Evolute та Haval, повідомляє РБК.

Загалом російське міністерство рекомендувало купувати для чиновників такий перелік моделей легкових автомобілів:

  • Lada (моделі: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);
  • "УАЗ" (моделі: "Патріот", "Пікап", "Профі", "Хантер", СГР);
  • Aurus (моделі: Senat, Komendant);
  • "Москвич" (моделі: 3, 3е, 6);
  • Evolute (моделі: I-Pro, I-Joy, I-Sky);
  • Haval (моделі: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

До переліку увійшли автомобілі, які виробляють в Росії, або ж збирають з китайських машинокомплектів. Купувати інші авто для чиновників можна буде лише за спеціальним дозволом.

Читайте також: Наслідки мобілізації від Путіна: Російський "АвтоВАЗ" наймає на роботу засуджених і завозить заробітчан з Узбекистану

Як повідомлялося, на початку вересня Путін заявив, що Росія має брати приклад з Індії і пересаджувати чиновників на автомобілі місцевого виробництва, хоча вони "скромніше виглядають, ніж Audi, Mercedes".

Путін, будучи прем'єр-міністром у 2012 році, вже заявляв, що чиновників потрібно пересадити на автомобілі російського виробництва.

Наразі більшість російських автомобілів, за винятком найпростіших моделей "АвтоВАЗу" та "УАЗу", не мають високого рівня локалізації. Переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року. Водночас російські виробники не можуть повноцінно працювати без імпортних комплектуючих.

Через це в умовах санцій російські виробники автомобілів масово переходять на складання машин з готових китайських машинокомплектів. У червні "АвтоВАЗ" розпочав складання кросовера Lada X-Cross 5 на заводі в Санкт-Петербурзі, де раніше виробляли автомобілі японського концерну Nissan, який пішов з Росії. Фактично Lada X-Cross 5 є китайським кросовером FAW Bestune T77 з логотипом "АвтоВАЗу".

Раніше китайські автомобілі під власним брендом у Росії почав збирати "Москвич", запущений на потужностях російських підприємств Renault. На "Москвичі" випускаються моделі, що повторюють машини JAC, але офіційно це ніколи не підтверджувалося.

Крім цього, у Росії виробляються лише дрібносерійні автомобілі люксового бренду Aurus.

авто (4252) путін володимир (1109) росія (14915) АвтоВАЗ (96)
+11
Автомобиль изобретение ненавистного для россиян запада. Поэтому авто нафиг. Используйте исконно срукое Своё так сказать, родное.
Летний вариант.
20.10.2023 13:34 Відповісти
+10
Плешивый в уазике
Очень гармонично
20.10.2023 13:41 Відповісти
+8
Автомобиль изобретение ненавистного для россиян запада. Поэтому авто нафиг. Используйте исконно срукое Своё так сказать, родное.
Летний вариант.
20.10.2023 13:34 Відповісти
Зимой-розвальни.Люксовый вариант.
21.10.2023 11:39 Відповісти
= ненавистного для россиян запада =

раися вперде:
Академик И.П. Павлов (1918 год): "Возьмите вы наших славянофилов. Что в то время россия сделала для культуры? Какие образцы она показала миру? А ведь люди верили, что россия протрет глаза гнилому Западу. Откуда эта гордость и уверенность? И вы думаете, что жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард человечества!"
21.10.2023 16:23 Відповісти
Плешивый в уазике
Очень гармонично
20.10.2023 13:41 Відповісти
Та й той Вілліс
20.10.2023 23:42 Відповісти
Хоч щось перелічене тобою "Деніс Войцеховський" розроблене російськими конструкторами чи все це продукт або західних, або китайських фахівців?! Та й з того із чого вони зроблені надто мало зроблено у Московії (т.з. "роССії"), а те що збирається там має надто низьку якість, інакше б посадовці й ДО наказу робили вибір на їх користь!
20.10.2023 13:53 Відповісти
Значить, там так багато ісконно русського, що навіть назву зробити не дозволяють, бо підстав немає.
А насправді причина проста: все русське - то похмуре гівно і не звучить. Навіть скрєпний Чєбурашка без участі совєцького громадянина Ізраїля Ароновича Шварцмана так би і залишався для світу (та і для самої русні) нєвєдомим йоханим бабаєм (але невдячні підари навіть не пом'янули у титрах найкасовішого фільму усієї рф).
20.10.2023 14:01 Відповісти
https://youtu.be/mA9-KsZdh-c?t=74 Лада? А що таке Лада? (с)
20.10.2023 13:54 Відповісти
Ладою в князівські часи називали ******* дружину. Лада -слрв'янська богиня кохання.
20.10.2023 13:57 Відповісти
Тобто НАЗВА, так "Anna Demarczyk"? Бо спочатку, при Радянському союзі, насправді це був ФІАТ, а зараз вже французький виріб. То продовжиш вигадувати чи краще не починати?!
20.10.2023 14:03 Відповісти
Лада - це як "Гойда!!", тільки на колесах.
20.10.2023 14:16 Відповісти
!!
21.10.2023 09:19 Відповісти
Так то ж вони на експорт націлені. Ну так як в часи совка вмісто слова Жігулі, на експорт писали Лада
показати весь коментар
20.10.2023 16:57 Відповісти
Так скрепно
20.10.2023 13:47 Відповісти
Переконаний що на Московії (т.з. "роССії") плебс цей популістичний крок )(уйла (він же путін) оцінить на ура та з жаром буде у черговий раз співати йому дифірамби!!!
20.10.2023 13:49 Відповісти
скоріше вони почнуть писати доноси 😀
20.10.2023 14:01 Відповісти
ПОЧНУТЬ?! Вони вже їх пишуть не один рік, а ще у часи СРСР був анекдот - Донос у 1914 році - Сусіди їдять чорну ікру!; Донос у 1932 році - Сусіди їдять надто багато м'яса! Донос у 1945-му - Сусіди щось їдять!
20.10.2023 14:25 Відповісти
А що вони будуть робить коли у них закінчаться ремкомплекти для самих автоматичних ліній зборки РЕно Ніссан Міцубісі Мерседес і так далі?
20.10.2023 13:50 Відповісти
Те саме що роблять у Ірані - красти, до того ж вони це ВЖЕ РОБЛЯТЬ стосовно великої кількості того що заборонено до ввозу на Московію (т.з. "роССію") санкціями, а на протязі існування з часів царства Московського взагалі крадіжка є державною політикою, від територій та історії інших народів, до ідей і виробів мистецтва!!!
20.10.2023 13:58 Відповісти
Абсолютно вірне рішення. Чиновник повинен купувати товари своїх виробників, жити в своїй країні і в ній же відпочивати. Тоді може і простому народу краще стане.
20.10.2023 13:51 Відповісти
Саме в Південній Кореї це свого часу і почали робити. А до цього над їхніми автомобілями сміялися як над "Жигулями".
20.10.2023 14:04 Відповісти
Пробачаюсь, опечатка вийшла, надрукував Південна замість ПІВНІЧНА. Та й стосовно про заборону у Південній Кореї якихось марок авто посадовцям не чув. Може підкажеш звідки така інформація, наприклад надавши посилання на неї?!
20.10.2023 14:14 Відповісти
Не те що чиновникам заборонили. Там взагалі якийсь час (не пам'ятаю зараз) був заборонений імпорт автомобілів. Багато грошей і хочете щось на зразок Bentley? Будуй завод, роби, купуй. Там найжорсткіший протекціонізм був.
20.10.2023 14:28 Відповісти
https://biz.censor.net/columns/3407377/****************************************************************************

Тут цікаво, частково це вказано: Контроль зовнішньої торгівлі в Південній Кореї був ще більш суворим, ніж в Японії, бо держава дозволяла імпортувати тільки сировину для підприємств. Джерело: https://biz.censor.net/m3407377
20.10.2023 14:46 Відповісти
ні, не стане краще, стане тільки гірше. Бо за таких умов працювати чиновниками будуть або явні корупціонери, які одразу планують порушувати закон, або абсолютні телепні і нездари, які не змогли знайти нормальної роботи
20.10.2023 14:34 Відповісти
Так. Чиновник - це обслуговуючий персонал, при виконанні обов'язків, повинен не дратувати епатажністю.
показати весь коментар
20.10.2023 14:07 Відповісти
"Sleid", у Великій Британії, країнах ЄС, Штатах, є високопосадовці які добираються до роботи громадським транспортом, без охорони та екскортів, але мають для власних потреб чудові авто і не стають через це корумпованими. То ж нав'язування чогось не є нічим добрим, але є явним популізмом котрий використовується виключно заради популярності серед примитивно мислячих людей котрі НІЧОГО НЕ МАЮТЬ, і в яких бажання лише одне - ЩОБ НІХТО НІЧОГО ДОБРОГО НЕ МАВ, а це якраз і є шлях до ненависті до усіх котрим краще чим користувались комуністи, а зараз користуються диктатори у більшості авторитарних країн!!!
20.10.2023 14:21 Відповісти
згоден щодо "примитивно мислячих людей", але я мав на увазі моральний дрес-код і те, що чиновники є виконавцями-обслугою з завеликими можливостями, нажаль
20.10.2023 14:45 Відповісти
Виправлений дубль замість видаленого поста: Спитай про це у мешканців Північної Кореї, бо у більшості випадків керівництво їх країни так само й робить! ТАКИЙ підхід є "вірним" лише для плебеїв котрі примитивно мислять!!!
20.10.2023 14:15 Відповісти
Хвилина чорного гумору.
20.10.2023 14:48 Відповісти
На Мерс наклеют шильдик lada и всё нормально, опыт переклейки шильдыков у них большой
20.10.2023 13:51 Відповісти
Наші чиновники теж на дешевих машинах їздять,мерседес,бмв,Інфініті.
20.10.2023 13:52 Відповісти
Не бвчу нічого у цьому поганого якщо це придбано за зароблені чесним трудом гроші, а от як за крадені будь яким шляхом, то тоді це вже справа прокурорів! То ж не у вартості чи ТМ автомобіля справа, а у тому на які гроші це придбано!!!
20.10.2023 14:06 Відповісти
Для цього потрібні справжні спецслужби та справжні прокурори. Не ті, що лише виконують команду "фас" з ОПи.
"21 квітня Служба безпеки України за погодженням із Офісом генпрокурора оголосила Роману Червінському підозру за статтею «перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень»".
Відповідний і рівень довіри до таких "правозахисників".
20.10.2023 14:27 Відповісти
А зато українці можуть пишатися що в них в країні з меншим ВВП чиновники їздять на дорожчих автівках.
показати весь коментар
20.10.2023 13:55 Відповісти
"Vladimir Znamerovsky", розповіси у яке місце московитам (т.з. "роССіянам") запихати цей ВВП якщо вони з нього нічого не мають, а декілька тисяч осіб, максимум 100 тисяч, у незаконний спосіб володіють ним усім?! На скільки їм "добре" від розміру цього ВВП на душу НАСЕЛЕННЯ котре з цього НІЧОГО НЕ МАЄ?!
20.10.2023 14:10 Відповісти
Теперь на мерседесы будут клеить вазовскую символику.
20.10.2023 14:01 Відповісти
даже если, водка будет восемь-все равно мы пить не бросим.....
20.10.2023 14:05 Відповісти
Передайте Ильичу - нам и десять по плечу! Старий вірш, ще кінця 70-х!
20.10.2023 14:11 Відповісти
Нам би теж не завадило ввести щось схоже. У нас збирають "Skoda" от нехай звідти і постачають машини для чиновників в мінімально можливій комплектації. Бо мало того, що ті скоти купують дорогі автівки за бюджетні кошти, так ще й обирають максимально можливі комплектації з розкішними салонами, крутими розважальними системами і т.п.
20.10.2023 14:19 Відповісти
Максимум через рік-два ці автівки стають "старими та непрестижними" і продаються за копійки (хто ж ці покупці? ).
А чиновники замовляють за бюджетні кошти нові тачки.
20.10.2023 14:32 Відповісти
Це вирішується мінімальним терміном експлуатації не менш як десять років, а після списання автомобіль має відправлятися на відкритий для всіх аукціон.
20.10.2023 15:09 Відповісти
Тобто українцям "не завадить" те що ********** рашистський плебс?! Це вже було у 2019-му і отримали таких "борців" із кумовством та корупцією, що цього стало більше ніж було навіть при Янику!!! А з подібного, до речі, саме й починали )(уйло (він же путін) та Лукашенко аби на цих популістичних лозунгах отримати підтримку у досягненнях саме диктаторського режиму!!! А ТАКІ примітивні лозунги як про авто для посадовців використовували комуністи аби також прийти до влади!!! Тому може ДОСИТЬ НАСТУПАТИ НА ГРАБЛІ, а обирати краще таке керівництво яке призведе до можливості БІЛЬШОСТІ їздити на гарних авто та жити у гарних домах й отримувати гарну освіту та медичну допомогу???!!! Не треба щоб усі були однаково бідні, а треба щоб УСІ БУЛИ ЗАМОЖНІ!!!
20.10.2023 14:32 Відповісти
Якось дивився огляд американського журналіста автівки для посольства - це була звичайна "Toyota" не лише у найбіднішій комплектації, там навіть не було найпростішої аудіо-системи, аби не витрачати зайві кошти платників податків. Якщо наші чиновники хочуть їздити на елітних авто - нехай купують та обслуговують їх за власні гроші. А службові автівки мають бути зібрані в Україні і без жодних зайвих наворотів.
20.10.2023 15:06 Відповісти
Все правильно. Але чомусь не встигаємо усі стати заможними. Купа зелених торбохватів стоїть стіною на шляху до Вашої мети. От учора міг купити півлітра, а сьогодні вже тільки четвертинку....
Ну, "... а обирати краще таке керівництво яке ..." --- то це питання до 73% жертв телевізора...
21.10.2023 09:33 Відповісти
Судя по названиям моделей - почти все авто инагенты!
Или кацапы пишут на иностранном в надежде экспортировать этот хлам ?
20.10.2023 14:19 Відповісти
правильний крок, тепер державні компанії та установи будуть змушені купувати собі в парки китайські авто рашен збірки.
20.10.2023 14:19 Відповісти
У них полстраны ездит на уазах-вазах-камазах. Но ведь если хорошо поискать можно посмеяться с люксовых анало-говнетов дрiбной серии и китайских масквичей. Азаза.
20.10.2023 14:22 Відповісти
Набираєш Lada X-Cross 5 картинки - там є путін з китайськими очима:
"ВЬСЬЁ ПО ПЛЯНУ". На майбутнє згодиться.
20.10.2023 14:31 Відповісти
20.10.2023 14:33 Відповісти
20.10.2023 14:40 Відповісти
Так работает Гугл. Что не напиши все равно получишь путiна.)
20.10.2023 19:52 Відповісти
угу, угу
20.10.2023 14:31 Відповісти
Кацапы конечно смешные. Но в это время Украина и Польша борются за звание главной аграрной державы.
20.10.2023 14:42 Відповісти
Да уж. Мы умудрились угробить все автомобильное производство...
20.10.2023 14:54 Відповісти
й ботінкі "скараход" і труси фабрики "бальшевічка"...
20.10.2023 14:34 Відповісти
"скромніше виглядають, ніж Audi, Mercedes" Джерело: https://biz.censor.net/n3450693

навпаки весь цей китайський мотлох виглядає як занадто стилізоване кричуще лайно, бо цього вимагають азіати - сдєлайте нам красіво
а Мерседес виглядає скромно та із смаком
20.10.2023 14:44 Відповісти
Но их могут позволить себе не только лишь все. А Китай в 2023-м году стал крупнейшим экспортером авто в мире.

20.10.2023 14:52 Відповісти
на фото , якщо не помиляюсь, розрекламована блогерка (Верба) із Івано- Франківська...
20.10.2023 15:43 Відповісти
шльондра тюнінгована
20.10.2023 19:22 Відповісти
Та там вже черга на рік вперед за спецдозволами на Мерси та БМВ. А бидло нехай хаває цю маячню.
20.10.2023 14:47 Відповісти
Жодного коментаря про український автомобіль . Нема чим пишатися . Взагалі.
А шо так ? То може ліквідуємо машинобудівні спеціальності в технічних університетах України ? Гайки крутити можна і без вищої технічної освіти.
20.10.2023 14:52 Відповісти
Ой біда біда нема власних бібік - до речі в Канаді теж нема власних бібік то їм шо ліквідовувати машинобудівні спеціальності в технічних університетах Канаді.
20.10.2023 17:48 Відповісти
Все тут беснуются, но чем плохо было бы пересадить украинских чиновников на украинские автомобили? Не осталось украинских автомобилей?
20.10.2023 14:52 Відповісти
У них є модель Niva Bronto - її слоган "Созданный выжить". Точно як в середньостатистичного кацапа - народжений, щоб якимось чином спробувати вижити.
20.10.2023 14:58 Відповісти
Железный конь пришёл на смену крестьянской лошадке ))
20.10.2023 15:16 Відповісти
На кого цей цирк розрахований? Преміум бренди залюбки постачатимуть свої Мерси та Ауді для цих нацистів...Через умовну "Грузію", наприклад
20.10.2023 16:06 Відповісти
Так они с ихними жопами в них не влезут !
20.10.2023 17:39 Відповісти
20.10.2023 19:12 Відповісти
Я був би радий якби цю ініціативу перейняли наші правителі. Тоді, можливо, підняли б наш повністью угроблений автопром бо пішки ходити чиновничі розжирілі жопи вже розучились.
20.10.2023 21:04 Відповісти
Москвич, модель ЗЕ . Очень интересно. Там что, есть панель с клавишами пианино, чтобы водитель или пассажир мог органом настучать мелодию, как делал это тот, в честь которого ордынцы назвали модель?
20.10.2023 23:17 Відповісти
Пфффф, по документам и в гараже будет УАЗ, а в деле иномарки зарегистрированные на бабушек водителей.
20.10.2023 23:49 Відповісти

