"Москвич", УАЗ і "Жигулі": В Росії визначили автомобілі для чиновників за наказом Путіна

Російський Мінпромторг на виконання наказу Владіміра Путіна підготував список автомобілів місцевого виробництва для пріоритетного використання держслужбовцями.

У цей перелік увійшли російські та китайські бренди, які складають у Росії, – "УАЗ", Lada, "Москвич", Aurus, Evolute та Haval, повідомляє РБК.

Загалом російське міністерство рекомендувало купувати для чиновників такий перелік моделей легкових автомобілів:

Lada (моделі: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);

"УАЗ" (моделі: "Патріот", "Пікап", "Профі", "Хантер", СГР);

Aurus (моделі: Senat, Komendant);

"Москвич" (моделі: 3, 3е, 6);

Evolute (моделі: I-Pro, I-Joy, I-Sky);

Haval (моделі: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

До переліку увійшли автомобілі, які виробляють в Росії, або ж збирають з китайських машинокомплектів. Купувати інші авто для чиновників можна буде лише за спеціальним дозволом.

Як повідомлялося, на початку вересня Путін заявив, що Росія має брати приклад з Індії і пересаджувати чиновників на автомобілі місцевого виробництва, хоча вони "скромніше виглядають, ніж Audi, Mercedes".

Путін, будучи прем'єр-міністром у 2012 році, вже заявляв, що чиновників потрібно пересадити на автомобілі російського виробництва.

Наразі більшість російських автомобілів, за винятком найпростіших моделей "АвтоВАЗу" та "УАЗу", не мають високого рівня локалізації. Переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року. Водночас російські виробники не можуть повноцінно працювати без імпортних комплектуючих.

Через це в умовах санцій російські виробники автомобілів масово переходять на складання машин з готових китайських машинокомплектів. У червні "АвтоВАЗ" розпочав складання кросовера Lada X-Cross 5 на заводі в Санкт-Петербурзі, де раніше виробляли автомобілі японського концерну Nissan, який пішов з Росії. Фактично Lada X-Cross 5 є китайським кросовером FAW Bestune T77 з логотипом "АвтоВАЗу".

Раніше китайські автомобілі під власним брендом у Росії почав збирати "Москвич", запущений на потужностях російських підприємств Renault. На "Москвичі" випускаються моделі, що повторюють машини JAC, але офіційно це ніколи не підтверджувалося.

Крім цього, у Росії виробляються лише дрібносерійні автомобілі люксового бренду Aurus.