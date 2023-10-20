Занепокоєння російського бізнесу через падіння курсу рубля зросло до максимуму за останні 8 років

Більше третини керівників російських підприємств вважають падіння курсу рубля проблемою для свого бізнесу.

Частка незадоволених курсом рубля серед російських промисловців досягла 35% – максимуму з 2016 року, повідомляє російська редакція Forbes із посиланням на дані останнього опитування Інституту економічної політики (ІЕП) імені Гайдара.

Рік тому слабкий рубль називали проблемою лише 6% респондентів. Найбільша частка невдоволених рублем фіксувалася на початку 2016 року – тоді вона становила 36%, а курс уперше перевищив 75 рублів за долар.

Водночас дані опитування свідчать, що є проблеми, на які російські підприємці скаржаться частіше. Слабкий рубль зайняв четверте місце серед проблем для промислового зростання, названих підприємствами.

На першому місці за кількістю відповідей (57% респондентів) – дефіцит кадрів, він став найпоширенішою проблемою промисловців з весни 2022 року. На другому місці – "неясність поточної економічної ситуації та її перспектив" (43% опитаних), на третьому – падіння внутрішнього платоспроможного попиту (38% респондентів).

Автори дослідження зауважують, що російська промисловість залежить від імпортних комплектуючих, а місцеві споживачі в умовах падіння курсу рубля намагаються запастися імпортом, що призводить до зниження попиту на продукцію місцевих виробників.

Водночас підвищення ключової ставки російським центробанком для стримування зниження курсу російської валюти призводить до зростання відсотків за кредитами та знижує їх доступність для промислових підприємств.

Водночас результати останніх опитувань дають змогу говорити про рекордний дефіцит працівників, який загострився після оголошеної у Росії мобілізації у вересні 2022 року. Найбільша нестача – у легкій промисловості, де 80% підприємств заявили про недостатню кількість персоналу.

Як повідомлялося, у вересні російський президент Владімір Путін висловив занепокоєння через падіння курсу рубля і доручив уряду ухвалити "відповідні рішення".

Втім, 9 жовтня курс російського рубля впав нижче позначки 102 руб. за долар вперше з 23 березня 2022 року, курс євро перевищував 108 руб., а курс юаня перевищив 14 руб. вперше з 30 березня 2022 року.

Тому Путін підписав указ про обов’язковий продаж валютного виторгу окремими великими експортерами на строк на 6 місяців, тобто до 11 квітня 2024 року. Зауважимо, що 17 березня 2024 року мають відбутися вибори президента Росії, хоча остаточне рішення буде ухвалено Радою Федерації у грудні. Це дозволило стабілізувати курс рубля на рівні близько 97 рублів за долар США.