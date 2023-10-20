БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росіяни набрали іпотечних кредитів на рекордну суму на тлі падіння курсу рубля

Росіяни другий місяць поспіль беруть рекордні обсяги позик у банках, незважаючи на підвищення ключової ставки, яким російський центробанк сподівався охолодити кредитний бум.

За підсумками вересня заборгованість фізосіб перед кредитними організаціями зросла на 928 мільярдів рублів, що трохи менше, ніж у серпні (979 млрд рублів), пише The Moscow Times.

Водночас обсяг виданих іпотечних кредитів у вересні встановив історичний рекорд: 955 мільярдів рублів, що на 12% більше, ніж у серпні. За місяць портфель іпотечних кредитів зріс на 666 млрд рублів – до 17,1 трлн руб.

Російський центробанк пояснює рекордні показники прагненням росіян взяти іпотеку до підвищення початкового внеску за пільговими програмами (з 15% до 20% з 20 вересня), а також із побоюванням подальшого зростання цін на квартири на тлі падіння курсу рубля. Своєю чергою банки поспішали видати кредити до посилення вимог щодо найбільш ризикованих кредитів з 1 жовтня.

Це підтверджують великі цифри видач пільгової іпотеки з держпідтримкою – у вересні таких кредитів видали на 646 млрд руб. (+27% до результату серпня).

За іншими видами кредитування уповільнення почалося вже у вересні, саме тому, незважаючи на іпотечний рекорд, роздрібний портфель зріс менше, ніж у серпні. Портфель споживчих кредитів у вересні зріс на 195 млрд рублів, автокредитів – на 48 млрд рублів. За підсумками вересня заборгованість населення перед російськими банками досягла 32,44 трильйона рублів.

Читайте також: Російські банки почали відхиляти 80% заявок на кредити готівкою

Як повідомлялося, в іпотечному портфелі російських банків частка позик клієнтам, які віддають більше половини доходу на виплати за кредитами, становить 60,8%.

При цьому російська влада поступово згортає програми пільгової іпотеки, попит на яку рекордно зріс. Низка найбільших російських банків вже підвищили вимоги до першого внеску, а також підвищили ставки за звичайними іпотечними кредитами.

Це може вдарити по будівельній галузі. Раніше російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін визнавав, що з усього обсягу житла, що будується в Росії, продано лише 41%. Тоді ж Владімір Путін визнав "дисбаланси", що виникають на первинному ринку нерухомості в Росії, і закликав розширити програми пільгової іпотеки.

+4
Треба рубль задвохсотити.
Щоб курс був щонайменше 200 руб/долар.
Тоді фінансова криза у мордорі почнеться по-справжньому...
показати весь коментар
20.10.2023 17:27 Відповісти
+3
показати весь коментар
20.10.2023 16:57 Відповісти
+2
потім, коли "адин фуфль" буде по 0,001 зелених, розрахуються з "покійником РФ"
показати весь коментар
20.10.2023 16:48 Відповісти
Потім, коли віддавати, всі до ПВК.
Тож у них потік "добровольцєв" не обміліє, навпаки.
показати весь коментар
20.10.2023 16:42 Відповісти
потім, коли "адин фуфль" буде по 0,001 зелених, розрахуються з "покійником РФ"
показати весь коментар
20.10.2023 16:48 Відповісти
когда отдавать не надо - надо брать
показати весь коментар
20.10.2023 16:51 Відповісти
теперь ждём должников в рядах контрактников армии рф.
показати весь коментар
20.10.2023 16:53 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 16:57 Відповісти
Розвалив,до лопаток.
показати весь коментар
20.10.2023 17:04 Відповісти
Кацапи повертати гроші не будуть
А Путіну це розв'яже руки щодо мобілізації
Не повертаєте гроші йдіть на війну
показати весь коментар
20.10.2023 17:03 Відповісти
Треба рубль задвохсотити.
Щоб курс був щонайменше 200 руб/долар.
Тоді фінансова криза у мордорі почнеться по-справжньому...
показати весь коментар
20.10.2023 17:27 Відповісти
Курс нужен такой что бы рубль превратился в бумагу и оркам не было интереса воевать за фантики.
показати весь коментар
20.10.2023 18:03 Відповісти
Щоб як в Сербії в 1991-1995, коли вона набрала на Хорватію. У "двоголоворлових" інфляція шалена була, була банкота в 100 мільйонів динар
показати весь коментар
20.10.2023 20:57 Відповісти
Война все спишет и лапотных с банками тоже.
показати весь коментар
20.10.2023 18:02 Відповісти

