"Приватбанк" попередив про перерву у роботі – всі сервіси не працюватимуть до ранку

У ніч на 21 жовтня державний "Приватбанк" проводитиме комплекс регламентних робіт, тому більшість сервісів не працюватимуть.

Як повідомляє пресслужба банку, з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в "Приват24", не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

"Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт", – попередили у пресслужбі банку.

Як повідомлялося, востаннє "Приватбанк" призупиняв роботу більшості сервісів через регламентні роботи в ніч на 3 вересня.

Перед цим державний "Приватбанк" проводив планові регламентні роботи в ніч на 19 серпня.