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Новини
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Найбільші агровиробники за рік збільшили дохід до майже 100 мільярдів. Хто заробив найбільше

аграрии

За 2022 рік сукупний дохід компаній, які перебувають у топ-10 аграрних виробників, збільшився на 27% – до 97,65 млрд грн.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", половину бізнесів із першої десятки складають підприємства групи МХП.

Рівно половина компаній з топ-10 належить до фінансово-промислової групи "МХП", заснованої Юрієм Косюком. Йдеться про Вінницьку птахофабрику, Миронівську птахофабрику, Зернопродукт МХП, Урожай та Оріль-Лідер. Вони заробили 63,2 млрд грн або 65% сукупного доходу з рейтингу.

Усі п’ять компаній у 2022 році отримали більший дохід порівняно з 2021-м, а їхній сукупний дохід збільшився майже у 1,5 раза.

Найбільші агровиробники за рік збільшили дохід до майже 100 мільярдів. Хто заробив найбільше 01

Лідер групи – Вінницька птахофабрика. Торік дохід підприємства збільшився майже у 1,6 раза: з 19,4 млрд грн до 30,4 млрд грн.

А найбільший приріст доходу за рік у 2022 році спостерігається у компанії "Урожай" – аж у 2,6 раза. Так, якщо у 2021 році підприємство заробило 2,24 млрд грн, то вже у 2022-му – 5,81 млрд грн. Завдяки цьому лише за рік "Урожай" піднялося з 19 позиції рейтингу на 6 позицію.

Ще дві компанії з топу – Дружба-Нова та Енселко Агро – належать до фінансово-промислової групи "Кернел", заснованої Андрієм Веревським. Частка цих підприємств у сукупному доході агротопу 2022 року склала 12%.

Водночас минулого року дохід цих компаній зменшився на 14%: з 13,5 млрд грн до 11,6 млрд грн. Найбільш помітно – аж на 28% – скоротилися доходи "Дружба-Нова", через що компанія втратила три позиції рейтингу. Натомість дохід "Енселко Агро" збільшився на 2%.

Ще одна компанія з першої десятки отримала менший дохід у 2022 році та перемістилася з другої позиції на третю у 2022. Це Лебединський насіннєвий завод, що належить до групи компаній LNZ Group, заснованої Дмитром Краченком. Частка підприємства в сукупному доході агротопу зменшилася з 18% у 2021 до 14% у 2022.

Також до аграрного топ-10 увійшла компанія "Поділля", яка входить до групи компаній "Укрпромінвест", що належить Олексію Порошенко. Дохід цієї компанії збільшився на 27%.

Ще один бізнес – Аграрна компанія 2004, яка входить до групи VITAGRO (Сергій Лабазюк) — протягом 2022 року збільшила свій дохід на 44%.

Автор: 

аграрії (1336) прибуток (1824) OpenDataBot (67)


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Топ коментарі
+9
разблакавать укаЫнскае зєрно!! афріка галадаєт!! украЫнские аграрії падыхают!!
.... азохен вэй, лохи(гои), и танки нашІ - бІстри!!....
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30.10.2023 10:45 Відповісти
+5
а тому що, бізнес збитковий, україна не отримала податки.
більше всього заробили кіпрські офшори.
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30.10.2023 10:50 Відповісти
+5
І зарплати у рабів африканські...
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30.10.2023 10:51 Відповісти
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разблакавать укаЫнскае зєрно!! афріка галадаєт!! украЫнские аграрії падыхают!!
.... азохен вэй, лохи(гои), и танки нашІ - бІстри!!....
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30.10.2023 10:45 Відповісти
а тому що, бізнес збитковий, україна не отримала податки.
більше всього заробили кіпрські офшори.
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30.10.2023 10:50 Відповісти
І зарплати у рабів африканські...
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30.10.2023 10:51 Відповісти
Найбільші агровиробники за рік збільшили дохід до майже 100 мільярдів. не кажучи про "зелений дохід" ,від українських агровиробників,котрі заробили найбільше....
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30.10.2023 10:57 Відповісти
Під час війни латифундисти наживаються, бо не сплачують податки, держава доплачує їм за кожен гектар землі, через них Україна посралася з Польшею та іншими, в підсумку держава отримує одні збитки від цих злодіїв і ми в тому чмслі.
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30.10.2023 11:04 Відповісти
І ніхто не хоче бачити як ці агровирибники, виснажують землю, забруднюють її хімією і урожає аж світиться від пестицидів та хімікатів.
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30.10.2023 11:06 Відповісти
Латифундистов украли украинскую землю
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30.10.2023 11:09 Відповісти
Ну так-так, звісно. А ви на дрончики скидайтесь. Поки дядєньки офшорні кишеньки напихують кривавими грошима....
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30.10.2023 11:19 Відповісти
IFC, **** и DFC выделят МХП $480 млн кредита на рефинансирование долга и модернизацию.
При таких доходах и рефенанс долга?
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30.10.2023 11:30 Відповісти
Найбільші агровиробники за рік збільшили дохід до майже 100 мільярдів. Хто заробив найбільше

(радісно плескає в долоні):
Вра-а-а!
От і грошики на зброю є в держави!
Нє?
А чо?
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30.10.2023 11:32 Відповісти
Дохід чи прибуток?Це різні речі.Дохід може зрости,але це не значить що заробили.Заробили-це прибуток.Дохід мінус затрати дорівнює прибуток.Коректно подавайте інформацію.
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30.10.2023 11:46 Відповісти
есть понятия оборот и прибыль.

доход - обычно прибыль, но тут все напутано
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30.10.2023 11:58 Відповісти
Так и есть, но наши реалии таковы,как пример - хочешь в это неспокойное время сберечь бабло - покупаешь за оверпрайс у своей же фирмочки где ни будь на островах генераторы, ставишь на баланс - и вуаля,уже убыток и нужен рефенанс. Там не дурные люди в плане бабла сидят, при копеечном труде и минимальных зерновых второй год подряд такие "убытки" получают, что нужно брать новые кредиты дабы перекрыть старые.
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30.10.2023 12:01 Відповісти
якщо про дохід та міліарди, так то кишеня агровиробників, а якщо про зерно та коридори - так то всеукраїнська проблема
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30.10.2023 13:51 Відповісти
Той, хто на цьому заробив найбільше, тут не світиться.
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30.10.2023 13:56 Відповісти
Плюсую. І статистика крива. Це тільки по зерну чи по всьому спектру діяльності тих ФПГ? Чому в МХП рахували курей, а в кернела тільки зерно? А зелена енергетика Вітарго увійшла чи ні?
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30.10.2023 14:24 Відповісти
Найбільший прибуток дали птахофабрики- підніміть ціни на яйця й курятину ще і прибуток стане ще більшим. Держінспекції контролю за цінами закрили, держава не має втручатися в економіку - дикий капіталізм. За такий капіталізм роботяги й не хочуть вмирати і ніякий патріотизмом не зажене в окопи. Хто горів бажанням воювати той давно на фронті, навіть люди з-за кордону приїжджали. На жаль наближається Корейський варіант перемир'я. В кращому випадку.
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30.10.2023 15:37 Відповісти
Эти хоть что-то полезное производят. А что производит зелёный шмурдяк, активно распиливающий западную помощь?
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30.10.2023 18:41 Відповісти

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