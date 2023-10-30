Ворог атакував судноремонтний завод в Одеському районі, є поранені
Уранці 30 жовтня російські військові обстріляли судноремонтний завод в Одеському районі. Постраждали двоє людей.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
"Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод", – зазначив він.
За його словами, унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.
"Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", – додав Кіпер.
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