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Ворог атакував судноремонтний завод в Одеському районі, є поранені

порт,перевалка

Уранці 30 жовтня російські військові обстріляли судноремонтний завод в Одеському районі. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

"Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод", – зазначив він.

За його словами, унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

"Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", – додав Кіпер.

Автор: 

Одеса (931) суднобудування (122)


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