На Вінниччині викрили ділків, які роками продавали контрафактний алкоголь на мільйони гривень

Правоохоронці затримали трьох мешканців міста Могилів-Подільський на Вінниччині, які організували розгалужену схему продажу нелегального алкоголю на мільйони гривень по всій території України.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Попередньо, зловмисники працювали над "розвитком" незаконного бізнесу майже 10 років.

"Контрафактний алкоголь вироблявся у промислових масштабах. Чоловіки створили інтернет-сайти, через які продавали підроблений алкоголь відомих марок, а доставка здійснювалася через поштових операторів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щоденний оборот товару сягав до 300 тис. грн, щомісячно ділки заробляли понад 9 млн грн.

Отримані кошти зловмисники вкладали у нерухомість та елітний транспорт, а саме вони придбали: 5 квартир у Києві, 3 будинки, 1 квартиру у Вінниці та елітні автівки на майже 15 млн грн.

"ДБР документувало діяльність зловмисників із жовтня 2022 року. За цей час у Могилів-Подільському правоохоронці викрили не один підпільний бізнес з продажу алкоголю, але ключовим фігурантам вдавалося залишатися "в тіні", – пояснили правоохоронці.

24 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та в автомобілях "підприємців". Було вилучено чорнову бухгалтерію, телефони та комп’ютерну техніку.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру, а також перевіряється можлива причетність до схеми правоохоронців, які могли прикривати нелегальний бізнес.