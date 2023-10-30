Фонд гарантування виставить на аукціон один із найдорожчих лотів. Стартова ціна – понад 10 мільярдів

У системі Prozorro.Продажі 15 листопада відбудеться аукціон з продажу одного з найдорожчих лотів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Як повідомляє пресслужба Фонду, на торги виставлено пов’язані між собою та з акціонерами банку активи АТ "Златобанк". Початкова ціна лоту – майже 10,6 млрд грн.

До лоту також включені активи, які частково перебувають у заставі Національного банку.

Зазначається, що у складі лоту виставлено частку корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "Торгово-Логістичний Комплекс "Арктика", а також дебіторська заборгованість та права вимоги і майнові права за кредитними договорами, які укладені з суб’єктами господарювання і фізичними особами.

"Усі контрагенти, а відтак і включені до складу лоту активи пов’язані між собою, зокрема, мають спільне забезпечення (нерухомість, порука ін.) за кредитами, спільних засновників та місцезнаходження позичальників", – додали в Фонді.

Забезпеченням за кредитами виступають об’єкти нерухомості у Києві та області, транспорт, обладнання, товари в обороті, а також майнові права на частку в статутному капіталі одного з позичальників.

Включені до складу лоту активи вже неодноразово виставлялися на торги, але не знайшли своїх покупців.

Торги відбудуться за "голландською моделлю" аукціону, на пониження ціни, під час якого початкова вартість лота автоматично покроково знижується. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати вищу ціну. Зрештою переможцем стає той, хто запропонував найбільше.

У Фонді гарантування звернули увагу, що на продаж виставлено права вимоги за кредитами, а не заставне майно. Тому переможець аукціону отримає право вимагати від боржника повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на заставне майно, у тому числі у судовому порядку.

Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про віднесення "Златобанку" до категорії неплатоспроможних у лютому 2015 року.

Однак акціонери банку в судовому порядку домоглися оскарження рішення про визнання банку неплатоспроможним, що заблокувало процедуру його ліквідації. У липні 2019 року вони перейменували банк на ПАТ "Злато", змінили місцеперебування юридичної особи та спробували розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство. Але Нацбанк банк домігся у суді скасування порушення справи про банкрутство, що дало змогу продовжити його ліквідацію.

"Златобанк" засновано у 2008 році. Найбільшим акціонером фінустанови на 1 жовтня 2014 року було ТОВ "Авангард-Експо" (97,94%), єдиним бенефіціаром – Олена Якименко.