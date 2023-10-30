"Кернел" Веревського отримав $300 мільйонів прибутку після збитків у попередньому році (оновлено)

Агрохолдинг "Кернел" за підсумками роботи у 2023 фінансовому році (липень 2022 - червень 2023 року) отримав $299 млн чистого прибутку після збитку на $41 млн у попередньому році.

Водночас компанія зафіксувала збиток у розмірі $241 млн через курсові різниці, викликані знеціненням української гривні, що спричинило зменшення чистого до $59 млн, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на фінансовий звіт компанії.

Згідно із ним, виторг агрохолдингу за 2023 фінансовий рік зменшився на 35% – до $3,46 млрд, проте EBITDA зросла в 2,5 раза – до $544 млн.

"Зважаючи на значну невизначеність та ризики, з якими стикається майбутнє Групи, рада директорів прийняла рішення рекомендувати акціонерам не виплачувати дивіденди за фінансовий рік, що закінчився 30 червня 2023 року", – наголошується у звіті.

Голова ради директорів і основний власник "Кернела" Андрій Веревський уточнив, що у структурі EBITDA найбільший внесок забезпечила переробка олійних – $270 млн (після "мінус" 70 млн у 2022 році), тоді як сегмент інфраструктури та торгівлі приніс $154 млн ($237 млн), а рослинництво – $221 млн ($219 млн).

Зазначається, що компанії вдалося скоротити чистий борг у 2,5 раза – до $595 млн, а співвідношення чистого боргу/EBITDA покращилося за рік у 5,7 раза – до 1,1.

"Кернел" уточнює, що в 2023 році він переробив 2,5 млн тонн насіння соняшника (у 2022 році – 2,2 млн тонн) і виробив 1,1 млн тонн олії (1 млн тонн), урожай скоротився до 1,8 млн тонн з 3,3 млн тонн при скороченні посівних площ з 499 тис. га до 363 тис. га.

Його зерновий експорт упав з 8 млн тонн до 3,7 млн тонн, перевалка на експортних терміналах – з 7,3 млн тонн до 4,4 млн тонн, обсяги зберігання на внутрішніх елеваторах – з 4,2 млн тонн до 2,8 млн тонн.

"Можливість експорту через українські чорноморські порти має життєво важливе значення для підтримки прибутковості групи у 2024 фінансовому році. Хоча нам вдалося забезпечити перевалочні потужності для експорту 100 тис. тонн соняшникової олії, 100 тис. тонн соняшникового шроту та 100 тис. тонн зерна на місяць каналами, відмінними від Чорного моря, логістичні витрати на такі операції залишаються несприятливо високими", – зауважив власник компанії Андрій Веревський.

Він уточнив, що якщо прибуток від експорту олії може покрити такі витрати, то щодо зерна це не так.

За його словами, вперше у своїй історії "Кернел" визнав у поданій звітності збиток у розмірі $27 млн від зміни справедливої вартості врожаю 2023 року.

"Тобто, простіше кажучи, очікуваної виручки від реалізації врожаю 2023 недостатньо для покриття понесених витрат з виробництва та реалізації", – пояснив Веревський.

Він також зазначив, що Росія зі своєю сільськогосподарською продукцією займає ринки, традиційні для українського експорту, який страждає від обмежень логістики та статусу ненадійного торгового партнера.

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Як повідомлялося, проведена в рамках вливання капіталу на $60 млн додаткова емісія акцій "Кернела" була викуплена компанією Namsen Limited основного власника і голови правління агрохолдингу Андрія Веревського, що дозволяє їй довести свій пакет до 94%. Водночас ця процедура викликала критику з боку міноритарних акціонерів, які вказували на занижену ціну під час додаткової емісії акцій і, ймовірно, оскаржуватиметься в суді.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експортом (приблизно 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Чистий прибуток "Кернела" за дев'ять місяців 2023 ФР (липень-2022 - березень 2023 року) зріс на 36% – до $437 млн, хоча його виручка впала на 45% – до $2,72 млрд.