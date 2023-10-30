"Хенкель Баутехнік (Україна)" інвестує в модернізацію заводів та нові продукти, – Василь Дудник

В Україні значно пожвавилось будівництво, а окремі його сегменти досягли довоєнних масштабів.

Про це розказав в інтерв’ю Forbes Ukraine Василь Дудник, генеральний менеджер компанії "Хенкель Баутехнік (Україна)", відомої своїми товарами для будівництва, ремонту й оздоблення бренду Ceresit.

Очільник компанії заявив, що "Хенкель Баутехнік (Україна)" продовжує реалізацію своєї інвестиційної стратегії – модернізує заводи та розширює виробництва.

"Після провалу будівельної галузі у 2022 році більш ніж на 50%, у 2023-му спостерігаємо значне пожвавлення – багато сегментів ринку повернулися на довоєнний рівень. Спостерігали сплеск попиту на продукцію низького цінового сегмента, але попит на технологічні продукти також поступово відновлюється – якість стає ключовим пріоритетом", – підкреслив Дудник.

"Хенкель Баутехнік (Україна)" – один із найбільших українських постачальників і виробників будівельних матеріалів, сумішей для будівництва, ремонту й оздоблення.

Представник міжнародної компанії Henkel, яка управляє в Україні трьома заводами з виробництва продукції Ceresit та інших брендів, розказав, що нині будівельні компанії зосереджені на завершенні розпочатих раніше об’єктів.

"Нових проєктів, на жаль, поменшало. Це, беззаперечно, відіб’ється на обсягу ринку. Але ми все-таки дивимося у майбутнє з оптимізмом і віримо, що після закінчення війни країну чекає потужне оновлення та відбудова", – сказав генеральний менеджер компанії.

Попри війну компанія продовжує інвестиції у свої працюючі українські заводи: розширює та модернізує виробництва, оснастила технологічні лінії промисловими генераторами, IT-інфраструктуру компанії живлять альтернативні джерела енергії.

Одразу після деокупації Харківської області "Хенкель Баутехнік (Україна)" розпочала відновлювати діяльність підприємства на звільненій території: внаслідок бойових дій будівлі зазнали часткових руйнувань, обладнання та матеріали були пошкоджені або навіть цілком знищені. На цей час завод на Харківщині повністю відновив роботу.

"Колеги намагалися якнайшвидше перезапустити завод і зробили неймовірне – менш ніж за 9 місяців відновлено технологічний процес, стартувало виробництво та розпочалося відвантаження продукції", – розказав Дудник.

Таким чином, в Україні працює вже три заводи "Хенкель Баутехнік (Україна)": на Київщині та Харківщині, а завод на Львівщині компанія оснастила новою лінією з виробництва клеїв для шпалер відомого бренда Metylan.

"Ми зосереджені на впровадженні нових технологій, покращенні виробничих процесів, технічному переоснащенні, – розказав топменеджер і нагадав, що компанія працює на українському ринку вже 25 років. – Стратегія незмінна: ми розвиваємо ринок. Кожен крок демонструє нашу рішучість рухатися цим шляхом і попри всі виклики працювати задля розвитку компанії та нашої держави".

У квітні поточного року Henkel покинула російський ринок: "Компанія чітко заявила про підтримку України. Це дуже важливо, оскільки процес [виходу] був складним. Компанія Henkel діяла послідовно – і ми пишаємося цим", – прокоментував керівник "Хенкель Баутехнік (Україна)".

З початку повномасштабного російського вторгнення міжнародна компанія Henkel, її українські бізнеси та зарубіжні підрозділи надали Україні гуманітарну підтримку на більше 6 млн євро.

"Хенкель Баутехнік (Україна)" реалізовує власні гуманітарні ініціативи, надаючи продукцію на відновлення соціальної інфраструктури громад, ремонт і відбудову житла. Понад 100 українських родин одержали підтримку від проєкту компанії із загальним фондом 3 млн грн.