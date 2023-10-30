Прикордонники попередили про призупинення роботи пункту пропуску на кордоні з Молдовою
У Державній прикордонній службі повідомили, що 31 жовтня з 07:00 до 09:00 пункт пропуску "Мамалига-Крива" тимчасово припинить свою роботу.
Як зазначають у пресслужбі, це спричинено модернізацією електрообладнання на молдовській стороні.
Найближчими пунктами пропуску, де можна перетнути кордон є "Кельменці-Ларга" та "Россошани-Бричани", додали українські прикордонники.
Усіх громадян, які планують закордонні поїздки через українсько-молдовський кордон у межах Чернівецької області закликають врахувати цю інформацію.
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