Прикордонники попередили про призупинення роботи пункту пропуску на кордоні з Молдовою

У Державній прикордонній службі повідомили, що 31 жовтня з 07:00 до 09:00 пункт пропуску "Мамалига-Крива" тимчасово припинить свою роботу.

Як зазначають у пресслужбі, це спричинено модернізацією електрообладнання на молдовській стороні.

Найближчими пунктами пропуску, де можна перетнути кордон є "Кельменці-Ларга" та "Россошани-Бричани", додали українські прикордонники.

Усіх громадян, які планують закордонні поїздки через українсько-молдовський кордон у межах Чернівецької області закликають врахувати цю інформацію.