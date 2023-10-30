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Новини
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Потік на виїзд з України знову значно перевищив потік на в’їзд, – Держприкордонслужба

біженці

Кількість перетинів кордону України на виїзд з 21 по 28 жовтня перевищила кількість перетинів на в’їзд на 17 тисяч, хоча у попередні три тижні ці показники були приблизно рівними.

За даними Державної прикордонної служби, минулого тижня з України виїхали 290 тисяч осіб, порівняно із 269 тис. тижнем раніше, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас в'їхало до країни 273 тисяч людей, що майже відповідає показнику попереднього тижня (274 тис.).

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала минулого тижня чистий відтік населення з України. За її даними, кількість тих, хто виїхав з України за останній тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав на 12,3 тис. порівняно з 2,1-2,2 тис. у попередні два тижні.

Зокрема, потік людей з України в Польщу за тиждень зріс до 195 тисяч із 177,2 тис. Тижнем раніше, тоді як потік у протилежному напрямку зріс із 175 тис. до 182,7 тис. осіб.

Загалом з початку війни до 27 жовтня 2023 року до Польщі з України прибуло понад 16,7 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 14,89 млн осіб.

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За даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на 22 жовтня оцінювалась у 5,83 млн, а загалом у світі – у 6,22 млн, що відповідно на 4 тис. менше і на 19 тис. більше, ніж на 10 жовтня.

У самій Україні, за даними ООН на кінець травня, було 5,09 млн внутрішньо переміщених осіб.

Автор: 

біженці (709) Держприкордонслужба ДПСУ (610) мігранти (437) міграція (218) населення (71)


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Топ коментарі
+19
Наочна оцінка діяльності уряду.
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30.10.2023 14:45 Відповісти
+18
Ну за тією ж логікою, за якою в усьому винні кацапи.

В тому, що з 2019 по 2022 не було закуплено жодного броніка та шолома, винні кацапи?

В тому, що ЗЄ розвалював систему ППО, винні кацапи?

В тому, що ЗЄ готувався до шашликів, а не до вторгнення, винні кацапи?

В тому, що ЗЄ відводив війська з облаштованих оборонних руьежів, винні кацапи?

В тому, що ЗЄ розмінував проходи з Криму, винні кацапи?
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30.10.2023 15:28 Відповісти
+15
Нічого дивного. Люди виїздять перед холодами, бо кацапи будуть намагатися знищити нашу енергетичну систему.
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30.10.2023 14:43 Відповісти
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Нічого дивного. Люди виїздять перед холодами, бо кацапи будуть намагатися знищити нашу енергетичну систему.
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30.10.2023 14:43 Відповісти
Наочна оцінка діяльності уряду.
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30.10.2023 14:45 Відповісти
А може все-таки кацапських нелюдей?
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30.10.2023 14:51 Відповісти
З таким урядом диво, що Україна досі не захоплена кацапами.

То за це дякувати кацапам?
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30.10.2023 14:53 Відповісти
Самі зрозуміли - що написали? Дякувати воно зібралось...
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30.10.2023 14:58 Відповісти
Ну за тією ж логікою, за якою в усьому винні кацапи.

В тому, що з 2019 по 2022 не було закуплено жодного броніка та шолома, винні кацапи?

В тому, що ЗЄ розвалював систему ППО, винні кацапи?

В тому, що ЗЄ готувався до шашликів, а не до вторгнення, винні кацапи?

В тому, що ЗЄ відводив війська з облаштованих оборонних руьежів, винні кацапи?

В тому, що ЗЄ розмінував проходи з Криму, винні кацапи?
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30.10.2023 15:28 Відповісти
ну якщо об'єктивно то ППО і взагалі армію розвалювали з 1991 року всіми можливими методами: розкрадали, пропивали, ОБСЄ цьому допомогав, як міг. в силові структури, законодавчу та виконавчу влади руске кусок гамна теж десятиліттями проникали. а те що цей клоун проїбав весь південь так це його команда і він в першу чергу винен.
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30.10.2023 18:59 Відповісти
Кацапських нелюдей у перші місяці.
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30.10.2023 14:54 Відповісти
А зараз кацапи ні до чого? Ну-ну...
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30.10.2023 14:57 Відповісти
Чому в Ізраїлі відповідальність за провал оборони покладають на уряд, а в Україні ні?

Мабуть тому ж, чому в Ізраїлі рівень життя вищий за Україну.
Мабуть тому ж, чому в США допомога Ізраїлю на першому місці.
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30.10.2023 14:57 Відповісти
Як зручно! Сказати, що у всьому винен уряд, і можна не воювати ) візьму собі на озброєння )
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30.10.2023 15:04 Відповісти
А ти весь цей час воював?
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30.10.2023 15:16 Відповісти
Ні, не воював і не збирався. Але тепер завдяки тобі знаю, яку відмазку ліпити ))
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30.10.2023 15:46 Відповісти
Ага. Удачі. 😁
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30.10.2023 15:52 Відповісти
если не собираешься тогда за чем :отмазку: лепить?
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30.10.2023 16:54 Відповісти
Здивую тебе, але саме від уряду залежить, чим ти будеш воювати, в що будеш екіпірований і, що будеш їсти.

І те, що у нас на другому році війни левова частка забезпечення залежить від Заходу та волонтерів - це і є недбалість уряду.

Відсутність оборонних споруд у 2022 році, незважаючи на півррку попереджень - це і є зрада уряду.

Провал оборонзамовлень з 2019 по 2022 - це і є зрада уряду.

Тому, будь ти хоч Геракл з серцем лева, в трусах з палкою ти не багато навоюєш.
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30.10.2023 15:22 Відповісти

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
- Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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30.10.2023 15:03 Відповісти
))))
Це з якого випуску 95 кварталу???
Не з оого часом, де Україна акторка німецького кіно?
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30.10.2023 15:05 Відповісти
Падлюка.
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30.10.2023 15:58 Відповісти
це все брехня - Володимир Олександрович такого тексту не писав. Не міг він такого написати. Чоловік не писав, а лише читав, те, що йому сценаристи пишуть. Зазвичай, коли людина пише притомні тексти, вона їх і вільно висловлює. після обрання я у прямій мові Володимира Олександровича ніколи не чув такого осмисленого висловлення своїх думок. Завжди було екання, акання, чухання носа і якісь уривки окремих речень.
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30.10.2023 17:50 Відповісти
усі пам'ятають минулу зиму.
всі читають про обшуки дбр на тец.
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30.10.2023 15:06 Відповісти
Влада дурила людей контрнаступом, кордонами 91-го і перемогою до кінця року, а то і раніше.
Не можна вічно брехати людям. В кого є розум, виїзжають. В україни немає гарних сценарієв на найближчі 5-10 років.
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30.10.2023 18:05 Відповісти
Скоро й відосики, дивитися не буде кому.)))
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30.10.2023 18:32 Відповісти
а видосики?
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30.10.2023 19:09 Відповісти
Одно из достижений лоха73% на выборах2019. Я уже 22 апреля 2019 года после оглашения результатов второго тура ничего хорошего не ждал, в то время как лохи-соседи изрыгали радостный поросячий восторг "Мы барыге вставили!" Кстати, из наиболее лоханутых областей ( юго-восток) и побежали на Запад от любимой Рашки. А основную тяжесть войны на себе выгребает украиномовна часть Украины ... достаточно послушать мову общения раненых бойцов в больницах и госпиталях.
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30.10.2023 18:32 Відповісти

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