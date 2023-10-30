Потік на виїзд з України знову значно перевищив потік на в’їзд, – Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України на виїзд з 21 по 28 жовтня перевищила кількість перетинів на в’їзд на 17 тисяч, хоча у попередні три тижні ці показники були приблизно рівними.

За даними Державної прикордонної служби, минулого тижня з України виїхали 290 тисяч осіб, порівняно із 269 тис. тижнем раніше, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас в'їхало до країни 273 тисяч людей, що майже відповідає показнику попереднього тижня (274 тис.).

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала минулого тижня чистий відтік населення з України. За її даними, кількість тих, хто виїхав з України за останній тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав на 12,3 тис. порівняно з 2,1-2,2 тис. у попередні два тижні.

Зокрема, потік людей з України в Польщу за тиждень зріс до 195 тисяч із 177,2 тис. Тижнем раніше, тоді як потік у протилежному напрямку зріс із 175 тис. до 182,7 тис. осіб.

Загалом з початку війни до 27 жовтня 2023 року до Польщі з України прибуло понад 16,7 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 14,89 млн осіб.

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За даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на 22 жовтня оцінювалась у 5,83 млн, а загалом у світі – у 6,22 млн, що відповідно на 4 тис. менше і на 19 тис. більше, ніж на 10 жовтня.

У самій Україні, за даними ООН на кінець травня, було 5,09 млн внутрішньо переміщених осіб.