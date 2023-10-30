Потік на виїзд з України знову значно перевищив потік на в’їзд, – Держприкордонслужба
Кількість перетинів кордону України на виїзд з 21 по 28 жовтня перевищила кількість перетинів на в’їзд на 17 тисяч, хоча у попередні три тижні ці показники були приблизно рівними.
За даними Державної прикордонної служби, минулого тижня з України виїхали 290 тисяч осіб, порівняно із 269 тис. тижнем раніше, передає Інтерфакс-Україна.
Водночас в'їхало до країни 273 тисяч людей, що майже відповідає показнику попереднього тижня (274 тис.).
Прикордонна служба Польщі також зафіксувала минулого тижня чистий відтік населення з України. За її даними, кількість тих, хто виїхав з України за останній тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав на 12,3 тис. порівняно з 2,1-2,2 тис. у попередні два тижні.
Зокрема, потік людей з України в Польщу за тиждень зріс до 195 тисяч із 177,2 тис. Тижнем раніше, тоді як потік у протилежному напрямку зріс із 175 тис. до 182,7 тис. осіб.
Загалом з початку війни до 27 жовтня 2023 року до Польщі з України прибуло понад 16,7 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 14,89 млн осіб.
За даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на 22 жовтня оцінювалась у 5,83 млн, а загалом у світі – у 6,22 млн, що відповідно на 4 тис. менше і на 19 тис. більше, ніж на 10 жовтня.
У самій Україні, за даними ООН на кінець травня, було 5,09 млн внутрішньо переміщених осіб.
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То за це дякувати кацапам?
В тому, що з 2019 по 2022 не було закуплено жодного броніка та шолома, винні кацапи?
В тому, що ЗЄ розвалював систему ППО, винні кацапи?
В тому, що ЗЄ готувався до шашликів, а не до вторгнення, винні кацапи?
В тому, що ЗЄ відводив війська з облаштованих оборонних руьежів, винні кацапи?
В тому, що ЗЄ розмінував проходи з Криму, винні кацапи?
Мабуть тому ж, чому в Ізраїлі рівень життя вищий за Україну.
Мабуть тому ж, чому в США допомога Ізраїлю на першому місці.
І те, що у нас на другому році війни левова частка забезпечення залежить від Заходу та волонтерів - це і є недбалість уряду.
Відсутність оборонних споруд у 2022 році, незважаючи на півррку попереджень - це і є зрада уряду.
Провал оборонзамовлень з 2019 по 2022 - це і є зрада уряду.
Тому, будь ти хоч Геракл з серцем лева, в трусах з палкою ти не багато навоюєш.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
- Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Це з якого випуску 95 кварталу???
Не з оого часом, де Україна акторка німецького кіно?
всі читають про обшуки дбр на тец.
Не можна вічно брехати людям. В кого є розум, виїзжають. В україни немає гарних сценарієв на найближчі 5-10 років.