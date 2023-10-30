Половина українських топменеджерів не задоволені зарплатою, але лояльність до начальства зросла, – опитування

Рівень лояльності до роботодавця серед топменеджерів українських компаній був високим до повномасштабної війни, і лишається високим зараз.

Про це свідчать результати дослідження Gradus Research.

Зазначається, що лояльність до роботодавця зросла, але задоволеність роботою знизилась.

Так, більшість керівників пишаються тим, що вони є частиною своєї компанії (зараз – 81%, до війни – 84%) і усвідомлюють свою цінність для компанії.

Більше, ніж три чверті опитаних менеджерів (77%) не планують змінювати роботу (до війни цей показник був на рівні 69%). І дві третини респондентів (65%) задоволені зоною своєї відповідальності (до війни – 61%).

Водночас задоволеність роботою і умовами знизилась. На думку експертів, це може бути повʼязане як із реальними умовами, так і з загальним контекстом та високим стресовим фоном.

Зокрема, 43% менеджерів вважають свою винагороду неадекватною (до війни так вважали менше третини опитаних – 31%).

Також погіршився баланс робота-життя, 65% менеджерів не можуть його дотримуватись (до війни про таку проблему заявляли 57% респондентів).

При цьому власники і топменеджери стали працювати тісніше та більш злагоджено.

Більшості опитаних топменеджерів (83%) зрозуміло, чого від них чекають у їх компаніях (до війни цей показник був на рівні 72%). 57% топів задоволені взаємодією/спілкуванням із власниками, і цей показник суттєво зріс, адже до війни він становив лише 39%.

Цікаво, що 62% опитаних топів вважають, що війна підвищила ефективність взаємодії менеджменту і власників. 50% менеджерів оцінюють рівень довіри до рішень менеджменту з боку власника, як високий. А 68% менеджерів відчувають значну підтримку з боку власників.

Як свідчать результати опитування, війна створила подвійну кризу на ринку праці: скоротилася кількість кваліфікованих кадрів внаслідок міграції з одного боку, і скоротилася кількість наявних на ринку топпозицій з іншого. З такими проблемами погоджуються 74% опитаних менеджерів.

"Цікавий тренд: перед обличчям викликів, що межують із питаннями виживання бізнесу, власники і топ-менеджери компаній частіше стали працювати, як команда. Топи воліють більшої участі власників у стратегічних питаннях і розцінюють її, як підтримку, а не як ваду. І попри те, що задоволеність умовами праці знизилася, а баланс робота-життя суттєво змістився на користь роботи, топменеджери не дуже прагнуть змінювати місце роботи", – підсумували аналітики.

Дослідження було проведено методом самозаповнення анкети онлайн. Цільова аудиторія: топменеджери великого та середнього бізнесу, що оперує в Україні. Перша хвиля дослідження – липень 2021 року (102 інтервʼю), друга хвиля – жовтень 2023-го (113 результативних інтервʼю).