Половина українських топменеджерів не задоволені зарплатою, але лояльність до начальства зросла, – опитування
Рівень лояльності до роботодавця серед топменеджерів українських компаній був високим до повномасштабної війни, і лишається високим зараз.
Про це свідчать результати дослідження Gradus Research.
Зазначається, що лояльність до роботодавця зросла, але задоволеність роботою знизилась.
Так, більшість керівників пишаються тим, що вони є частиною своєї компанії (зараз – 81%, до війни – 84%) і усвідомлюють свою цінність для компанії.
Більше, ніж три чверті опитаних менеджерів (77%) не планують змінювати роботу (до війни цей показник був на рівні 69%). І дві третини респондентів (65%) задоволені зоною своєї відповідальності (до війни – 61%).
Водночас задоволеність роботою і умовами знизилась. На думку експертів, це може бути повʼязане як із реальними умовами, так і з загальним контекстом та високим стресовим фоном.
Зокрема, 43% менеджерів вважають свою винагороду неадекватною (до війни так вважали менше третини опитаних – 31%).
Також погіршився баланс робота-життя, 65% менеджерів не можуть його дотримуватись (до війни про таку проблему заявляли 57% респондентів).
При цьому власники і топменеджери стали працювати тісніше та більш злагоджено.
Більшості опитаних топменеджерів (83%) зрозуміло, чого від них чекають у їх компаніях (до війни цей показник був на рівні 72%). 57% топів задоволені взаємодією/спілкуванням із власниками, і цей показник суттєво зріс, адже до війни він становив лише 39%.
Цікаво, що 62% опитаних топів вважають, що війна підвищила ефективність взаємодії менеджменту і власників. 50% менеджерів оцінюють рівень довіри до рішень менеджменту з боку власника, як високий. А 68% менеджерів відчувають значну підтримку з боку власників.
Як свідчать результати опитування, війна створила подвійну кризу на ринку праці: скоротилася кількість кваліфікованих кадрів внаслідок міграції з одного боку, і скоротилася кількість наявних на ринку топпозицій з іншого. З такими проблемами погоджуються 74% опитаних менеджерів.
"Цікавий тренд: перед обличчям викликів, що межують із питаннями виживання бізнесу, власники і топ-менеджери компаній частіше стали працювати, як команда. Топи воліють більшої участі власників у стратегічних питаннях і розцінюють її, як підтримку, а не як ваду. І попри те, що задоволеність умовами праці знизилася, а баланс робота-життя суттєво змістився на користь роботи, топменеджери не дуже прагнуть змінювати місце роботи", – підсумували аналітики.
Дослідження було проведено методом самозаповнення анкети онлайн. Цільова аудиторія: топменеджери великого та середнього бізнесу, що оперує в Україні. Перша хвиля дослідження – липень 2021 року (102 інтервʼю), друга хвиля – жовтень 2023-го (113 результативних інтервʼю).
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