Партнер Коломойського в авіакомпанії МАУ офіційно заявив про свій вихід з бізнесу

Колишній голова наглядової ради та співвласник авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Арон Майберг офіційно підтвердив, що остаточно вийшов зі складу акціонерів компанії.

"З МАУ я вийшов остаточно", – розповів Майберг українській редації Forbes.

Розповідати про умови виходу зі складу акціонерів "Міжнародних авіаліній України", де його бізнес-партнером принаймні останні вісім років був Ігор Коломойський, Майберг не захотів.

Він додав, що не зацікавлений у придбанні майна компанії, яке розпродують за борги.

"Купівлею будь-яких активів, торговельних марок чи іншого майна МАУ не займався, не займаюсь та не маю жодного інтересу в їх придбанні", – заявив Майбер.

Як повідомлялося, приватні виконавці вже продали на аукціонах державного підприємства СЕТАМ логотип і торгові марки авіакомпанії, а також контрольні частки у двох найцінніших її активах – хендлінговій компанії "Інтеравіа"та ремонтній "МАУтехнік".

Майно МАУ розпродають дешевше ринку, вже до кінця року компанія може оголосити про банкрутство, повідомили Forbes кілька співрозмовників, що працювали топменеджерами авіакомпанії останні кілька років.

Те, що відбувається, схоже на повторення історії з "Аеросвітом", кажуть троє співрозмовників Forbes, що з 2015 року в різний час працювали в топменеджменті МАУ. Викуп дочірніх компаній та торгових марок МАУ ведеться в інтересах осіб, що наближені до авіакомпанії, пояснює один із них.

"Те, що має якусь вартість, виводять на іншу юрособу", – каже він.

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Ще до початку повномасштабного вторгнення МАУ накопичила мільярдні борги перед державою, які Коломойський відмовлявся повертати, пропонуючи натомість акції авіакомпанії. Зокрема, авіакомпанія винна щонайменше 800 млн грн за обслуговування літаків аеропорту "Бориспіль" та 1,5 млрд грн за аеронавігаційні послуги – "Украероруху". З обома тривають суди. Загальні фінансові зобов’язання МАУ за підсумками 2022 року сягають 20,5 млрд грн, свідчать дані "Опендатабот".

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала свою частку МАУ 61,58% приватним особам.

Серед нових власників компанії був колишній співвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт" Арон Майберг. За даними ЗМІ, серед акціонерів МАУ після її приватизації також були колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков і брат ексміністра Дмитра Табачника Михайло.

У 2015 році Ігор Коломойський, який володів "АероСвітом" разом з Майбергом, визнав, що купив частку МАУ у Колесникова. У 2022 року МАУ припинила польоти на тлі конфлікту Майберга та Коломойського.

Водночас одразу три літаки авіакомпанії МАУ опинилися у флоті іншого українського авіаперевізника – "Роза Вітрів" (Windrose), яка також належить групі Коломойського.