Велика Британія вперше за чотири роки видала нові нафтогазові ліцензії в Північному морі

Велика Британія вперше з початку 2020 року видала нові нафтогазові ліцензії в Північному морі.

Як повідомив британський регулятор North Sea Transition Authority, було видано 27 ліцензій. Ще шість блоків були об'єднані у п'ять раніше виданих ліцензій, передає LIGA.net.

За даними NSTA, останніми роками середній час від видачі ліцензії на початок виробництва становить близько п'яти років.

Зараз у британській частині Північного моря розробляють 284 родовища, а загальний прогноз видобутку до 2050 року оцінюється у 5,25 млрд барелів на добу. На нафту і природний газ припадає близько трьох четвертих внутрішньої енергетичної потреби країни, і офіційні прогнози показують, що вони продовжуватимуть відігравати важливу роль у енергобалансі країни в найближчі десятиліття.

Навіть якщо Британії вдасться досягнути нульового рівня викидів парникових газів у 2050 році, чверть енергії надходитиме від нафти та газу, казав у липні прем'єр Ріші Сунак.

Раніше уряд Великої Британії заявляв про намір надати понад 100 нових ліцензій на видобуток нафти та природного газу в Північному морі в межах зусиль щодо підвищення енергетичної незалежності.