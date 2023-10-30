Путін зобов’яже експортерів розкрити запаси валюти за кордоном заради підтримки рубля перед виборами

Російська влада додатково посилить контроль за валютними операціями великих компаній, щоб стабілізувати курс рубля до президентських виборів, які мають відбутися у березні наступного року.

Для цього уряд РФ вже вніс до Держдуми законопроєкт, який зобов'яже найбільших російських експортерів розкривати дані про валютні активи за кордоном, пише The Moscow Times.

Згідно з документом, який після його ухвалення набуде чинності 1 січня, великий бізнес змусять розкрити центробанку інформацію про "тіньові" запаси валюти, які російські компанії тримають на рахунках іноземних дочірніх структур.

Розкриття інформації про валютні запаси "дочок" експортерів потрібне для "встановлення можливості більш повного охоплення оцінки валютних ризиків в умовах дії обмежувальних заходів з боку недружніх держав щодо Російської Федерації", йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

За оцінками Bloomberg Economics, тільки за 2022 рік російські компанії накопичили на рахунках за кордоном близько $80 млрд сировинної виручки. Водночас запаси валюти на корпоративних рахунках у російських банках зменшилися на третину – зі $174,9 млрд перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну до $117 млрд на 1 червня 2023 року.

Як повідомлялося, у жовтні Путін вже зобов’язав 43 російських бізнес-групи продавати валютний виторг для стабілізації курсу рубля. Обов'язкова репатріація та продаж валютних надходжень на російському ринку запроваджена на строк на 6 місяців, тобто до 11 квітня 2024 року. Зауважимо, що 17 березня 2024 року мають відбутися вибори президента Росії, хоча остаточне рішення буде ухвалено Радою Федерації у грудні.