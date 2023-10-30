Кількість вагонів із зерном у напрямку портів Великої Одеси зросла за тиждень на 50%

Продовжує збільшуватися наявність вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів "Великої Одеси". Так за тиждень кількість збільшилася з 2 676 вагонів до 4 032 вагонів, збільшення наявності вагонів +1356 вагони, або +50,7 %.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

"Середньодобовий показник вивантаження вагонів в портах Великої Одеси – 379 вагони за добу; за останій тиждень показник збільшився на +54 вагонів на добу, або +16,62%", – зазначив Ткачов.

Протягом тижня у портах вивантажувалося 500-700 вагонів на добу.

Водночас черга вагонів із зерном у напрямку порту, навпаки, знизилася на 16%, до 1 774 вагонів.

Середньодобовий показник вивантаження вагонів із зерном у порту "Ізмаїл" становить 170 вагонів на добу. За останній тиждень він зріс на 4,3%.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 25 днів жовтня черга вагонів із зерновими вантажами у напрямку західних прикордонних переходів скоротилася на 27,6%, до 2,34 тис. вагонів. Найбільш значно черга із зерновими вантажами скоротилася на прикордонному переході "Рені-Джурджулешт" - на 97,8%, до 4 вагонів, "Могилів-Подільський-Велчинець" – на 97,6%, до одного вагона, "Бісарабяска-Серпневе" – на 74,7%, до 117 вагонів, при цьому на "Чоп-Захоні" вона знизилася до 0.

В "Укрзалізниці" уточнили, що скороченню черг у напрямку зазначених ПП сприяла активізація роботи у портах "Великої Одеси" після того, як із 16 жовтня запрацював тимчасовий коридор, встановлений Військово-морськими силами Збройних Сил України.