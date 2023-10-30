Зміни до Правил дорожнього руху: Кабмін визначив новий знак для навчальних авто

Кабінет міністрів вирішив замінити розпізнавальний знак "Учбовий транспортний засіб" знаком "Навчальний транспортний засіб", відповідно літера "У" на ньому буде замінена літерою "Н".

Відповідна постанова Кабміну №1128 від 27 жовтня "Про внесення змін до Правил дорожнього руху" оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Постанова набере чинності через шість місяців з дня її опублікування.