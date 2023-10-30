Поліція Києва та оператори мобільного зв’язку узгодили дії під час відключень світла
Керівництво поліції Києва та представники операторів мобільного зв’язку узгодили спільні дії під час можливих відключень електроенергії
Як ідеться в повідомленні Поліції Києва, під час зустрічі сторони узгодили спільні дії для забезпечення безперебійної роботи базових станцій мобільного зв’язку. Це дасть можливість громадянам телефонувати з мобільного, навіть якщо світло відсутнє.
Участь у зустрічі взяли, зокрема, керівники технічних підрозділів основних мобільних операторів – "Київстар", Vodafone та lifecell.
Детальніше про підготовку мобільних операторів до можливих блекаутів читайте в нашому матеріалі "Ніхто не готовий на 100%: Як мобільні оператори будуть працювати під час блекаутів".
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