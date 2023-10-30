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Поліція Києва та оператори мобільного зв’язку узгодили дії під час відключень світла

київ,поліція

Керівництво поліції Києва та представники операторів мобільного зв’язку узгодили спільні дії під час можливих відключень електроенергії

Як ідеться в повідомленні Поліції Києва, під час зустрічі сторони узгодили спільні дії для забезпечення безперебійної роботи базових станцій мобільного зв’язку. Це дасть можливість громадянам телефонувати з мобільного, навіть якщо світло відсутнє.

Участь у зустрічі взяли, зокрема, керівники технічних підрозділів основних мобільних операторів – "Київстар", Vodafone та lifecell.

Детальніше про підготовку мобільних операторів до можливих блекаутів читайте в нашому матеріалі "Ніхто не готовий на 100%: Як мобільні оператори будуть працювати під час блекаутів".

Автор: 

Київ (4709) мобільний зв’язок (800) Нацполіція (517) відключення світла (604) блекаут (50)


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