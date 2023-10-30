У Єврокомісії відреагували на заяву голови "Нафтогазу" про майбутню зупинку транзиту газу з РФ

У Європейській Комісії вважають передчасним коментувати ситуацію із завершенням терміну угоди на транзит російського газу через Україну наприкінці 2024 року.

"Угода щодо транзиту газу через Україну закінчиться 31 грудня 2024 року. Перше, що можна сказати, ми ще досить далекі від цієї дати й не в змозі зараз говорити про те, що станеться більш ніж через рік", - повідомив офіційний представник ЄК Тім Макфі на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на відповідне питання, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому Макфі нагадав, що в ЄС діє план посилення енергетичної незалежності Євросоюзу REPowerEU, і після лютого 2022 року в європейському енергетичному секторі, за його словами, відбулися значні зміни.

"Ми зуміли диверсифікувати наші постачання, зробити інвестиції у відновлювані види енергії. Крім того, ми вживаємо внутрішніх заходів щодо скорочення попиту та покращення енергетичної ефективності, не передбачаючи ситуації наприкінці 2024 року. Нинішня ситуація дуже відрізняється від тієї, коли підписувалася угода. Ми будемо якнайшвидше скорочувати наш імпорт російського газу", – пояснив Макфі.

Договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між українським холдингом та "Оператором ГТС України", а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.

Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках за 40 млрд кубометрів на рік.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що Україна не збирається продовжувати транзит російського газу після 2024 року, коли закінчується термін дії чинного контракту.