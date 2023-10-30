Кабмін дозволив бізнесу уникнути відключень електроенергії за умови імпорту 50% обсягів споживання, – постанова

Кабінет міністрів дозволив не застосовувати заходи з примусового обмеження електропостачання до тих споживачів, які імпортуватимуть 50% обсягу свого споживання.

Відповідна постанова Кабміну №1127 від 27 жовтня "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану" оприлюднена на офіційному урядовому порталі і набирає чинності з дня її опублікування.

Згідно з документом, оператор системи передачі НЕК "Укренерго" зобов’язаний під час ініціювання застосування заходів з примусового обмеження електропостачання збільшувати для операторів систем розподілу (так звані "обленерго") дозволений обсяг споживання потужності та електричної енергії на сумарний обсяг імпортованої електроенергії, придбаної всіма його споживачами.

Своєю чергою оператор системи розподілу у разі застосування заходів з примусового обмеження електропостачання не застосовувати такі заходи до непобутових споживачів, у загальному обсязі споживання електричної енергії яких у кожній розрахунковій годині обсяг придбаної імпортованої електричної енергії становить не менше 30% протягом травня - вересня та 50% протягом жовтня - квітня.

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Такі споживачі також матимуть право на пріоритетне відновлення розподілу електричної енергії після застосування спеціальних графіків аварійних відключень, спрацювання спеціальної автоматики відключення навантаження або пристроїв автоматичного частотного розвантаження.

У разі, якщо обсяг придбаної імпортованої електричної енергії буде меншим, або ж у випадку заборгованості за електроенергію, попримусове обмеження електропостачання для таких споживачів відновлюватимуть.

Водночас у разі застосування спеціальних графіків аварійних відключень, спрацювання спеціальної автоматики відключення навантаження або пристроїв автоматичного частотного розвантаження постачання імпортованої електричної енергії споживачам може бути припинено.

Як повідомлялося, раніше міністр енергетики Герман Галущенко обіцяв, що бізнес отримає гарантію безперебійного енергопостачання під час відключень електроенергії за умови імпорту 50% обсягів споживання.

Минулої зими уряд ухвалив подібне рішення, але при імпорті 100% обсягів електроенергії, які споживає підприємство.