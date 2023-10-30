Експорт українського борошна зріс на 20%, порівняно з довоєнним рівнем

Українські виробники борошна у 2022/2023 маркетинговому році збільшили експорт продукції до 149,7 тис. тонн, що на 20,1% вище за показник довоєнного 2020/2021 МР, коли він сягав 124,6 тис. тонн.

Про це повідомив голова ревізійної комісії спілки "Борошномели України" Сергій Сакіркін, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, у 2021/2022 МР експорт борошна був рекордно низьким і становив 69,8 тис. тонн. У поточному маркетинговому році експорт українського борошна прогнозується на рівні 180 тис. тонн, прогнозують у галузевій асоціації.

Розглядаючи динаміку експорту борошна за місяцями, Сакіркін нагадав, що з березня по червень 2022 року був "незрозумілий стан справ".

За його інформацією, на ціну борошна протягом минулого сезону впливав і світовий ціновий фактор, і дуже дорога логістика.

"Умови поставки, що передбачають оплату транспорту, представлені іншими цінами, але це аж ніяк не прибуток, на жаль. До речі, динаміка цін 2022/23 МР, якщо не брати абсолютні цифри, дуже схожа на динаміку довоєнного 2020/21 МР", – сказав Сакіркін.

Він підкреслив, що війна дуже вплинула на географію поставок українського борошна. Якщо раніше домінувала Північна та Центральна Африка, особливо ОАЕ, то тепер із 10 країн, куди пішли найбільші обсяги українського борошна, сім – європейські країни.

"Ну, припустимо, до Молдови експортовано звичайний щорічний обсяг. Але в решту країн якщо колись і потрапляло українське борошно, то в мізерних кількостях. Зараз це тисячі, іноді навіть десятки тисяч тонн", – написав Сакіркін.

У галузевій асоціації конкретизували, що до Молдови було поставлено 33,94 тис. тонн борошна, що становило 23% всього експорту, у Польщу – 22,16 тис. тонн (15%), Палестину – 14,7 тис. тонн (10%) ), Румунію – 12,98 тис. тонн (9%), Хорватію – 10,77 тис. тонн (7%), Угорщину – 7,96 тис. тонн (5%), Туреччину – 7,55 тис. тонн (5%) , Ізраїль – 6,87 тис. тонн (5%), Словаччину – 6,35 тис. тонн (4%) та Чеську Республіку – 4,43 тис. тонн (3%).