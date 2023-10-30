Виплати перед МВФ перевищили допомогу від партнерів: Держборг зменшився вперше за останніх пів року

Станом на 30 вересня державний та гарантований державою борг України становив 4 886,13 млрд грн або $133,62 млрд, зменшившись за місяць на 11,43 млрд грн або на $0,31 млрд у доларовому еквіваленті.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, держборг зменшився вперше з лютого 2023 року.

"Зменшення відбулось за рахунок зовнішнього боргу, за яким у вересні виплати перед МВФ перевищували надходження пільгових кредитів від ЄС", – зауважив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зокрема, у вересні виплати уряду за внутрішнім боргом склали 41,59 млрд грн, за зовнішнім – 19,68 млрд грн, переважно за кредитами МФО.

У Мінфіні уточнили, що станом на кінець вересня державний та гарантований державою зовнішній борг станом становив 3 333,76 млрд грн (68,23% загальної суми) або $91,16, а державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 552,37 млрд грн (31,77%) або $42,45 млрд.

При цьому власне державний борг України становив 4 560,43 млрд грн (93,33% загальної суми) або $124,71 млрд. У тому числі зовнішній борг – 3 079,40 млрд грн (63,02%) або $84,21 млрд, внутрішній – 1 481,03 млрд грн (30,31%) або $40,5 млрд.

Гарантований державою борг України становив 325,70 млрд грн (6,67%) або $8,91 млрд, в тому числі: зовнішній – 254,35 млрд грн (5,21%) або $6,96 млрд; внутрішній – 71,35 млрд грн (1,46%) або $1,95 млрд.

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Як повідомлялося, станом на кінець серпня державний та гарантований державою борг України становив 4,89 трлн грн або $133,93 млрд, зокрема:

зовнішній борг – 3,35 трлн грн (68,47% від загальної суми) або $91,7 млрд;

внутрішній борг – 1,54 трлн грн (31,53%) або $42,22 млрд.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.