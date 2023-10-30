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Новини
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Виплати перед МВФ перевищили допомогу від партнерів: Держборг зменшився вперше за останніх пів року

долг

Станом на 30 вересня державний та гарантований державою борг України становив 4 886,13 млрд грн або $133,62 млрд, зменшившись за місяць на 11,43 млрд грн або на $0,31 млрд у доларовому еквіваленті.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, держборг зменшився вперше з лютого 2023 року.

"Зменшення відбулось за рахунок зовнішнього боргу, за яким у вересні виплати перед МВФ перевищували надходження пільгових кредитів від ЄС", – зауважив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зокрема, у вересні виплати уряду за внутрішнім боргом склали 41,59 млрд грн, за зовнішнім – 19,68 млрд грн, переважно за кредитами МФО.

У Мінфіні уточнили, що станом на кінець вересня державний та гарантований державою зовнішній борг станом становив 3 333,76 млрд грн (68,23% загальної суми) або $91,16, а державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 552,37 млрд грн (31,77%) або $42,45 млрд.

При цьому власне державний борг України становив 4 560,43 млрд грн (93,33% загальної суми) або $124,71 млрд. У тому числі зовнішній борг – 3 079,40 млрд грн (63,02%) або $84,21 млрд, внутрішній – 1 481,03 млрд грн (30,31%) або $40,5 млрд.

Гарантований державою борг України становив 325,70 млрд грн (6,67%) або $8,91 млрд, в тому числі: зовнішній – 254,35 млрд грн (5,21%) або $6,96 млрд; внутрішній – 71,35 млрд грн (1,46%) або $1,95 млрд.

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Як повідомлялося, станом на кінець серпня державний та гарантований державою борг України становив 4,89 трлн грн або $133,93 млрд, зокрема:

  • зовнішній борг – 3,35 трлн грн (68,47% від загальної суми) або $91,7 млрд;
  • внутрішній борг – 1,54 трлн грн (31,53%) або $42,22 млрд.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.

Автор: 

держбюджет (1588) держборг (1097) МВФ (1753)


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Топ коментарі
+2
Мои представления об экономике, тем более мировой - очень поверхностные. А вот знания человеческой подлости - бездонно-глубокие. Если бы Украина была бы в состоянии "всем на нее насрать", то не было бы такой реакции, хотя бы от того же МВФ. Так что Украину выведут на путь развития, или мягко, или силой. Без обсуждений, мнений и прочего.
"чинуши, которые дурили МВФ" - поступил приказ, и колома в СИЗО. Умные намек поняли, дебилы - "насрали на приказы".
"Каждому свое" - не так ли было написано на воротах Бухенвальда?
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30.10.2023 22:20 Відповісти
+2
затянули страну в долги, в войну- пипец украине полный и скоро
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31.10.2023 06:47 Відповісти
+2
це вам на единому телемарафоні сказали? ви з реальністю не дружите?
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31.10.2023 10:06 Відповісти
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Почему такая реакция? Если долг равен 100% ВВП, это означет, что заемщик - банкрот. В этом случае вводится временная администрация по реанимации заемщика. В нашем случае, это означает, что президента Украины назначит МВФ. И его приказы будут беспрекословно выполнятся, ни ермака, ни татарова, ни прочего фсб-шного сброда, а представителя МВФ.
Разве это плохо, что страной станут управлять толковые люди?
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30.10.2023 19:34 Відповісти
Харош ідіотнічать.
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30.10.2023 19:42 Відповісти
А можно поподробнее?
или
Гони тему без тумана!
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30.10.2023 19:44 Відповісти
Ти хоть розумієш що таке ВВП??? Хто тобі сказав що при боргу 100% ввп це банкротство 30 років чинуші дурили МВФ і їм насрати та твої прикази, так само як МВФ настрати на тебе. Якщо країна вибере шлях Тайваню чи Кореї - це ОК, а якщо Афганістану- ну подумаєш ще одна помийна яма ну і дохніть дібіли.
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30.10.2023 22:08 Відповісти
Мои представления об экономике, тем более мировой - очень поверхностные. А вот знания человеческой подлости - бездонно-глубокие. Если бы Украина была бы в состоянии "всем на нее насрать", то не было бы такой реакции, хотя бы от того же МВФ. Так что Украину выведут на путь развития, или мягко, или силой. Без обсуждений, мнений и прочего.
"чинуши, которые дурили МВФ" - поступил приказ, и колома в СИЗО. Умные намек поняли, дебилы - "насрали на приказы".
"Каждому свое" - не так ли было написано на воротах Бухенвальда?
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30.10.2023 22:20 Відповісти
якщо ти такий глибокий психолог так поясни нам нахер клоуну єрмак, татаров, шурма, вітренко, арістовіч?
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31.10.2023 07:30 Відповісти
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30.10.2023 23:17 Відповісти
затянули страну в долги, в войну- пипец украине полный и скоро
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31.10.2023 06:47 Відповісти
ага ще 10 років назад мали замерзнути без газу, дивись щоб сам не здох скоро, за 3 дня,
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31.10.2023 07:34 Відповісти
навіть якщо війна колись закінчиться, борги України настільки виросли, що віддавати будуть і наші онуки.
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31.10.2023 08:38 Відповісти
свинособаки і онуки свинособак будуть віддавати наші борги
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31.10.2023 08:52 Відповісти
це вам на единому телемарафоні сказали? ви з реальністю не дружите?
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31.10.2023 10:06 Відповісти
ні читав історіюпро 1 і 2 світову, фашисти влаштовували війни але розплачувались за них не тільки вони а їх нащадки, кажись до 2010 року платили, Так що всі свинособаки будуть ідентифіковані і заплатят за кожен зруйнований дім, за кожне зкалічене життя!!! Ніде не сховаєтесь тварі!!!
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01.11.2023 09:08 Відповісти
Добре що виплатили. Значить для МВФ ми продовжуємо бути стабільним партнером. Оскільки МВФ є гарантом всіх інших допомог, то є шанс що в 2024 році всі заплановані грантові гроші отримаємо.
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31.10.2023 12:27 Відповісти
Нарешті хоч якісь хороші новини в фінансовому розвитку країни. Ясно, що що повної виплати боргів ще далеко, але все ж.
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31.10.2023 14:00 Відповісти
Всі розуміють що без додаткових надходжень грошей важко впоратись під час війни. Тому в якому місяці зменшився, а в якому збільшився, то показники які і будуть коливатись. Головне перемогти ворога, тоді країна швидко стане на ноги і всі борги швидко почнуть віддаватись. Все ж таки велика подяка всім країнам що допомагали нам грантами, без них все ж таки було б важкувато
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31.10.2023 17:08 Відповісти

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