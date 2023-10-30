Російський центробанк побачив системні ризики через рекордний попит на пільгову іпотеку

Російський центробанк планує отримати повноваження обмежувати видачу іпотечних кредитів, щоб знизити системні ризики, пов’язані із закредитованістю позичальників.

Про це йдеться у розробленому центробанком проєкті основних напрямів розвитку російського фінансового ринку на 2024-2026 роки, пише "Коммерсант".

"З метою обмеження системних ризиків в іпотечному кредитуванні Банк Росії підготує пропозицію про отримання повноважень встановлювати кількісні обмеження (макроруденційні ліміти, МПЛ) в іпотеці (за аналогією з МПЛ у незабезпеченому споживчому кредитуванні)", – йдеться у документі.

У російському центробанку зазначили, що такий захід дозволить обмежити надання іпотеки закредитованим позичальникам, а також кредитів із невеликим початковим внеском. До отримання повноважень обмежувати надання іпотечних кредитів центробанк РФ планує використовувати для цього макропруденційні надбавки.

З 1 січня 2023 через зростання заборгованості за споживчими кредитами російський центробанк вже почав обмежувати їх видачу банками і мікрофінансовими організаціями. Макроруденційні ліміти на кредити були встановлені на рівні 10%, на мікропозики – 14%. Центробанк РФ сподівався, що таким чином вдасться обмежити до 25% частку кредитів із борговим навантаженням понад 80%. Нині аналогічних повноважень на іпотечному ринку регулятор не має.

Як повідомлялося, обсяг виданих іпотечних кредитів у Росії у вересні встановив історичний рекорд: 955 мільярдів рублів, що на 12% більше, ніж у серпні. За місяць портфель іпотечних кредитів зріс на 666 млрд рублів – до 17,1 трлн руб.

При цьому у другому кварталі 2023 року 71,7% іпотечних кредитів у Росії банки видали позичальникам, які витрачають на обслуговування кредитів понад 50% свого доходу. Загалом в іпотечному портфелі російських банків частка позик клієнтам, які віддають більше половини доходу на виплати за кредитами, становить 60,8%.

Через це російська влада поступово згортає програми пільгової іпотеки. Низка найбільших російських банків вже підвищили вимоги до першого внеску, а також підвищили ставки за звичайними іпотечними кредитами.

Своєю чергою це може вдарити по будівельній галузі. Раніше російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін визнавав, що з усього обсягу житла, що будується в Росії, продано лише 41%. Тоді ж Владімір Путін визнав "дисбаланси", що виникають на первинному ринку нерухомості в Росії, і закликав розширити програми пільгової іпотеки.