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"Укрпошта" значно підвищила тарифи на передплату газет та журналів на 2024 рік

укрпошта

"Укрпошта" після дворічної перерви оновила систему тарифів на передплату за друковані видання.

"Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати. Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве", – сказано в повідомленні компанії.

В "Укрпошті" пояснили, що зміна тарифів пов'язана з прагненням забезпечити мінімальну рентабельність та уникнути подальших збитків, посприяти покращенню сервісу доставки та мати можливість більше інвестувати у розвиток.

Так, із 1 листопада послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15 грн (без ПДВ).

Із 1 листопада доставка одного екземпляра коштуватиме: для загальнодержавних медіа – 5 грн, для місцевих медіа – 4 грн.

Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей. Зокрема, на загальнодержавні друковані медіа – до 20 грудня, а на місцеві – до 26 грудня 2023 року.

Наразі доставка одного екземпляра загальнодержавної газети коштує 1,12 грн, журналу – 4,48 грн (за неповні 50 г ваги), місцевих видань – відповідно 0,92 грн та 3,68 грн.

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тарифи (1320) Укрпошта (799) доставка (213)


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