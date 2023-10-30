"Укрпошта" значно підвищила тарифи на передплату газет та журналів на 2024 рік

"Укрпошта" після дворічної перерви оновила систему тарифів на передплату за друковані видання.

"Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати. Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве", – сказано в повідомленні компанії.

В "Укрпошті" пояснили, що зміна тарифів пов'язана з прагненням забезпечити мінімальну рентабельність та уникнути подальших збитків, посприяти покращенню сервісу доставки та мати можливість більше інвестувати у розвиток.

Так, із 1 листопада послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15 грн (без ПДВ).

Із 1 листопада доставка одного екземпляра коштуватиме: для загальнодержавних медіа – 5 грн, для місцевих медіа – 4 грн.

Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей. Зокрема, на загальнодержавні друковані медіа – до 20 грудня, а на місцеві – до 26 грудня 2023 року.

Наразі доставка одного екземпляра загальнодержавної газети коштує 1,12 грн, журналу – 4,48 грн (за неповні 50 г ваги), місцевих видань – відповідно 0,92 грн та 3,68 грн.