Спроба №17: Фонд гарантування знову виставив на продаж столичний ресторан "Щекавиця". ФОТО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж майновий комплекс столичного ресторану "Щекавиця", який перебуває на балансі "Банку Січ", що ліквідується.

Аукціон з продажу цього активу відбудеться 1 листопада у системі "Prozorro.Продажі", повідомляє пресслужба Фонду.

"Це буде 17 спроба реалізувати активи АТ "Банк Січ", що ліквідується Фондом гарантування вкладів", – зазначається у повідомленні.

Виставлена на продаж будівля ресторану "Щекавиця", загальною площею майже 885 кв.м, розташовується за адресою вул. Костянтинівська 46-52, що на київському Подолі.

Крім приміщення ресторану, до складу лоту включено майже 3,5 тисячі основних засобів, а також торговельна марка (знаки для товарів і послуг) Schekavica.

Початкова ціна продажу – 15,2 млн грн. Це майже в чотири рази менше, ніж стартова ціна на аукціонах з продажу з цього активу, оголошених весною.