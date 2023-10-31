"Prozorro.Продажі": Від оренди та малої приватизації громади з початку війни отримали більше 2 мільярдів

Понад 2 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів від малої приватизації, оренди держмайна та реалізації землі в державній електронній системі "Прозорро.Продажі" з початку повномасштабної війни. При цьому в середньому, за підсумками понад 14,3 тис. електронних торгів, ціна зросла у понад 1,8 раза.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, найактивніше майно за час повномасштабної війни реалізовували громади у Київській області – понад 1,3 тис. успішних аукціонів, Львівській – 1,3 тис. та у Дніпропетровській – майже 1 тис. закритих угод.

Більше ніж половина коштів, зароблених громадами під час воєнного стану, – майже 1,3 млрд грн – отримана з реалізації землі.

Найактивніше здавали в оренду сільгоспземлю та продавали несільськогосподарські ділянки громади в Одеській області – понад 560 успішних аукціонів, Черкаській – майже 500 та Львівській – майже 440. У середньому конкуренція на земельних торгах становить три учасники. Водночас найконкурентнішими були онлайн-аукціони з оренди землі під сільське господарство у Красилівської громади на Хмельниччині, де змагалося 14 та 13 учасників. Ще 13 учасників конкурували за право придбати 0,1 гектара не с/г землі у Чернівцях.

Мала приватизація принесла громадам понад 773 млн грн від початку повномасштабного вторгнення.

Найдорожчими приватизованими комунальними активами є Житомирський обласний центр кінематографії, який продала міська рада за 40 млн грн. А також нежитлові приміщення у Львові площею понад 550 кв. м придбали за 25 млн грн та площею майже 850 кв. м – за майже 18 млн грн. Із ринком малої приватизації найбільше працювали громади на Львівщині – їм вдалося продати майже 110 комунальних об‘єктів, на Дніпропетровщині – понад 80 та на Київщині – понад 50.

Ще понад 43 млн грн на рік під час війни громади отримуватимуть, здаючи своє майно в оренду.

Найбільшу кількість аукціонів за цей період мають громади у Київській області – понад 1,1 тис. успішних торгів, Дніпропетровській – понад 780 та у Львівській – майже 760. Найдорожчі об’єкти, що здали в оренду за цей час через онлайн-аукціони, – ЄМК плодоовочевої бази комунального підприємства "Світ" – з його оренди бюджет Києва отримує щомісячно майже 1,7 млн грн, електротехнічне устаткування у Полтаві – понад 1,3 млн грн доходу на місяць, та понад 700 кв. м нежитлової будівлі у Дніпрі – 500 тис. грн доходу щомісячно.

Загалом за понад пʼять років впровадження реформи малої приватизації Україна отримала від реалізації державного та комунального майна через онлайн-аукціони системи "Прозорро.Продажі" понад 15 млрд грн. Із них 4,5 млрд грн надійшло за підсумками приватизаційних онлайн-аукціонів після початку повномасштабного вторгнення.

"Прозорро.Продажі" – акціонерне товариство, яке забезпечує роботу електронної торгової системи онлайн-аукціонів з продажу та здачі в оренду в публічних активів.

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