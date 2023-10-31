В Україні від початку війни відновили понад 800 об’єктів медзакладів, пошкоджених Росією

За понад 20 місяців повномасштабної війни а різних регіонах України вже повністю відновлено 411 об’єктів медзакладів, пошкоджених російською армією, та ще 412 об’єктів медзакладів відновлено частково.

Як ідеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, найбільше відновлених медзакладів – на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині, Чернігівщині та Житомирщині. У першу чергу йдеться про обʼєкти на деокупованих територіях, які внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень.

Загалом від початку повномасштабної війни російська армія пошкодила 1455 обʼєктів медзакладів, ще 190 були зруйновані вщент.

Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини. Також від початку війни ворог пошкодив 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищив 253 автомобілі та захопив 125 автівок "екстренки".