БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 258 1

Влада знову готує скасування цінових обмежень на електроенергію. Це призведе до стрибка цін

електроенергія,експорт

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готує рішення щодо підвищення або повного скасування граничних цін на ринку електроенергії – так званих прайс-кепів (price cap).

Як повідомляє Telegram-канал "Монополіст", це призведе до значного зростання ціни електроенергії для юридичних осіб – підприємств, малого і середнього бізнесу, державних і комунальних установ, водоканалів тощо.

Задекларована причина – необхідність комерційного імпорту електроенергії взимку. Для цього ціни на е/е в Україні мають бути більшими за ціну імпортного паритету.

Як відомо, з липня прайс-кепи були значно підвищені. Це відразу ж призвело до росту ціни електроенергії на третину.

Наразі обмеження становлять 3000 грн/МВт-год в нічні години, 5600 грн – у звичайні і 7200 грн – у години-пік.

Проте ціни на ціноутворюючому ринку на добу наперед (РДН) все одно не досягають максимального порогу. Це й викликає подив у ринку: нащо знов збільшувати прайс-кепи?

Однак, якщо кінцева мета – скасування обмежень на ринку, це запустить руйнівний ланцюжок для бізнесу і фінансової стабільності. Ось основні аргументи.

Скасування обмежень – це не про ринок

Ринок – це конкуренція. Втім, на зараз на українському ринку е/е її немає. З боку продавця понад 90% продажів забезпечують чотири компанії: державні "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Гарантований покупець" (ГарПок), а також ДТЕК Ріната Ахметова.

З боку покупця на ціноутворюючому РДН монополію має "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова. І всі вони – і продавці і покупці – зацікавлені у високій ціні електроенергії. Маніпуляції неминучі.

Висока ціна е/е сама по собі не гарантує комерційного імпорту

Це показала ситуація серпня, коли більш низькі ціни в сусідніх країнах дозволяли імпорт. Але трейдеру рішення про імпорт потрібно прийняти за два дні. Потім викупити перетин та вкласти кошти в купівлю е/е.

Є ризик, що в день імпорту буде тепло, або жоден з теплових блоків не вийде в ремонт. Тоді ресурс "зіллється" по низьких цінах.

Гарантований імпорт можливий, коли ціна в Україні набагато вище ніж в сусідніх країнах постійно. Але це вже не ринок.

Невідповідність витрат меті

Навіть якщо в окремі дефіцитні години буде заходити імпорт по високій ціні, вся інша електроенергія також буде продаватись за високими цінами через монополію, описану в пункті 1.

Виходить, весь український бізнес заплатить за європейськими цінами за електрику, яка вироблена з меншими витратами.

Підвищення вартості е/е для бізнесу запустить ланцюжкову реакцію підвищення цін та інфляції

Водоканали, виробники продуктів харчування, малий та середній бізнес, що надають населенню послуги, тобто усі непобутові споживачі е/е будуть змушені перекласти збільшення своїх витрат на споживачів. Таким чином буде запущена інфляція.

Чи є альтернатива? Кабмін її вже розглядав – так зване імпортне ПСО. Коли системний оператор "Укренерго" зі свого тарифу доплачує одному чи декільком імпортерам різницю між ціною в Україні та імпортним паритетом. Це погана історія з точки зору ринку. Але цілком прийнятний тимчасовий інструмент в умовах війни.

У такому разі все одно всі споживачі заплатять за імпорт електроенергії через тариф "Укренерго". Але тільки за імпорт. Це обійдеться споживачам набагато дешевше, ніж підвищення ціни на всю електрику в країні.

Автор: 

електроенергія (4285) НКРЕКП (1445) Новини компаній (3415)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повышение тарифов. Вот так выглядит благодарность президента Зеленского украинскому народу. Народу, который его спас от неминуемой гибели во время вторжения кацапов.

Сейчас становится очевидным, что Зеленский готовился сдать Украину россиянам. Ничего не делать для обороны, когда границы твоей страны вражеской армией-это зрада.

Убийство украинского народа через тарифы это что? Президент Украины кому служит?
показати весь коментар
31.10.2023 11:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 