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Новини
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Україна ініціює переговори з Польщею та Єврокомісією через загрозу перекриття кордону

пункт,кордон,польща,пропуску

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Єврокомісії для проведення зустрічі, щоб обговорити ймовірне блокування пунктів пропуску польськими перевізниками.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

На зустрічі хочуть обговорити питання виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, Україна вдячна польському народу за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни та готова до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.

Зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета – напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

Як повідомлялося, 3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Акція планується терміном на два місяці. І якщо раніше мітингувальники обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Автор: 

Єврокомісія (1092) Польща (2459) Мінінфраструктури (1376) пункт пропуску (191)


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Там чорт у детелях сидить. Електорнна черга скоріш за все.
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31.10.2023 11:54 Відповісти
Довпойопи, які розказували тут про олігархічне зерно, яке вбиває бідних польських фермерів, ви куди поділися?! Дуже цікава ваша думка тепер.
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31.10.2023 12:20 Відповісти

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