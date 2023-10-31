Ціни на автогаз у мережах АЗС за місяць виросли на 2,4 гривні

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС у жовтні зросла на 2,44 гривні за літр – до 28,19 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО, SOCAR і WOG автогаз здорожчав на 2,5 грн, до 28,99 грн/л, 28,99 грн/ і 28,98 грн/л відповідно.

На 2,45 грн збільшила ціни консолідована мережа "Привату" (28,51 грн/л). Державна "Укрнафта" підняла ціну на 1,5 грн, до 26,9 грн/л, а "Авантаж 7" – на 2 грн, до 26,45 грн/л.

На своїх АЗС мережа Chipo виставила на стелу 28,02 грн/л (+3,1 грн до 2 жовтня). На станціях KLO і BVS продукт здорожчав на 2,4 і 2,8 грн, до 28,39 і 27,99 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,5-3,5 грн здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", Shell, UPG, "Нефтек" та інших.