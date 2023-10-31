Путін блокує угоду: Британський банківський гігант HSBC другий рік не може позбутися бізнесу в Росії
Британська банківська група HSBC відклала очікувану дату закриття угоди з продажу свого дочірнього "Експобанку" у Росії на першу половину 2024 року.
Як зазначається у звітності банку, для завершення угоди все ще потрібно отримати дозвіл російської влади.
Збитки від запланованого продажу свого російського ТОВ "Ейч-ес-бі-сі Банк (РР)" HSBC, як і раніше, оцінює у $300 млн.
Як повідомлялося, HSBC домовився про продаж свого російського бізнесу ще у червні 2022 року, його покупцем стане місцевий "Експобанк".
Спочатку HSBC прогнозував, що операцію з продажу бізнесу у Росії вдасться завершити у першій половині 2023 року. Однак згодом британська банківська група перенесла цей термін на другу половину 2023 року.
У серпні 2022 року російський президент Путін підписав указ, який обмежує угоди з продажу активів низки іноземних компаній у РФ, у тому числі HSBC. Для схвалення таких угод потрібен особистий дозвіл Путіна.
Нагадаємо, HSBC припинив надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому і обслуговує переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи підрозділу становили 89,9 млрд рублів ($1,4 млрд) станом на червень 2021 року.
У квітні 2021 року HSBC заявив, що не обслуговуватиме нових клієнтів в Росії, але не збирається повністю виходити з країни, оскільки несе відповідальність перед своїми міжнародними корпоративними клієнтами.
Підрозділ HSBC у Росії пропонував широкий спектр кредитних та інвестиційних банківських послуг для внутрішніх та міжнародних корпоративних клієнтів. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у ньому працювало близько 200 спеціалістів.
"Експобанк", який належить російському підприємцю Ігорю Кіму, має представництва в більш ніж 50 містах Росії та надає корпоративні та роздрібні банківські послуги. Ні банк, ні його власник під санкції не потрапили.
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(мутрий норіт)
А тим часом Грін Філзм і не думали нікуди йти з ринку Піторашки. Дякую, дуже дякую, зробили разом
Розумні і так пам'ятають, а дебіли і зараз не зрозуміють про що ти.