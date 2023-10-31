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Новини
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Путін блокує угоду: Британський банківський гігант HSBC другий рік не може позбутися бізнесу в Росії

банк,hsbc

Британська банківська група HSBC відклала очікувану дату закриття угоди з продажу свого дочірнього "Експобанку" у Росії на першу половину 2024 року.

Як зазначається у звітності банку, для завершення угоди все ще потрібно отримати дозвіл російської влади.

Збитки від запланованого продажу свого російського ТОВ "Ейч-ес-бі-сі Банк (РР)" HSBC, як і раніше, оцінює у $300 млн.

Як повідомлялося, HSBC домовився про продаж свого російського бізнесу ще у червні 2022 року, його покупцем стане місцевий "Експобанк".

Спочатку HSBC прогнозував, що операцію з продажу бізнесу у Росії вдасться завершити у першій половині 2023 року. Однак згодом британська банківська група перенесла цей термін на другу половину 2023 року.

У серпні 2022 року російський президент Путін підписав указ, який обмежує угоди з продажу активів низки іноземних компаній у РФ, у тому числі HSBC. Для схвалення таких угод потрібен особистий дозвіл Путіна.

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Нагадаємо, HSBC припинив надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому і обслуговує переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи підрозділу становили 89,9 млрд рублів ($1,4 млрд) станом на червень 2021 року.

У квітні 2021 року HSBC заявив, що не обслуговуватиме нових клієнтів в Росії, але не збирається повністю виходити з країни, оскільки несе відповідальність перед своїми міжнародними корпоративними клієнтами.

Підрозділ HSBC у Росії пропонував широкий спектр кредитних та інвестиційних банківських послуг для внутрішніх та міжнародних корпоративних клієнтів. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у ньому працювало близько 200 спеціалістів.

"Експобанк", який належить російському підприємцю Ігорю Кіму, має представництва в більш ніж 50 містах Росії та надає корпоративні та роздрібні банківські послуги. Ні банк, ні його власник під санкції не потрапили.

Автор: 

банки (7009) Велика Британія (1208) росія (14410)


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Ну, може хоч тепер цивілізований світ почне прозрівати і буде розуміти, з ким вони намагались вести діла - з сявками з підворотні ніхто не буде ніколи яшкатись щоб не втратити ні гроші, ні імідж.
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31.10.2023 13:05 Відповісти
Можна і не продавати, достатньо зупинити операційне обслуговування клієнтів.
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31.10.2023 13:10 Відповісти
ти що приколюєшся?))) введуть тимчасову адміністрацію і відіжмуть задарма
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31.10.2023 13:47 Відповісти
Червоне знам'я їм у дупу, нехай так і роблять.
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31.10.2023 13:50 Відповісти
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31.10.2023 13:13 Відповісти
Хорошее наказание для спонсоров кровожадного ушлепка.
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31.10.2023 13:18 Відповісти
HSBC баригі, торгівля на крові, продалися путєну, огенти Лоліта, жмуруку обнімаю!

(мутрий норіт)

А тим часом Грін Філзм і не думали нікуди йти з ринку Піторашки. Дякую, дуже дякую, зробили разом
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31.10.2023 13:28 Відповісти
Не нагадуй.

Розумні і так пам'ятають, а дебіли і зараз не зрозуміють про що ти.
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31.10.2023 14:23 Відповісти
так з 2014 часу було вдосталь
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31.10.2023 13:45 Відповісти

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