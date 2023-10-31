Путін шукає гроші на війну: Росія готує підвищення тарифів на мобільний зв’язок

Російський уряд планує вдвічі підвищити плату для мобільних операторів за використання радіочастотного спектру, що призведе до зростання тарифів на послуги зв’язку.

Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на джерела на місцевому ринку та в одній із держструктур.

За словам співрозмовників видання, для цього російське Мінцифри готує нову методику розрахунку плати за частоти на 2024 рік, яка скасує чинні знижки для операторів використання частот для 4G (LTE). До цього російський уряд стимулював впровадження цієї технології, встановивши пільгову ставку для використання цих частот, але тепер плата за частотний спектр для швидкого мобільного інтернету може зрости вдесятеро.

Очікується, що підвищення плати для мобільних операторів дозволить зібрати до російського бюджету додаткові 20 млрд руб. Співрозмовник видання у держорганах наголосив, що питання можна вважати вже вирішеним.

Зараз чотири найбільші мобільні оператори Росії платять за використання частот 15-17 млрд рублів на рік, розповів близький до однієї із компаній співрозмовник. Зміни у методиці розрахунку плати призведуть до зростання цих витрат приблизно до 30 млрд руб.

"Плата за спектр складається із суми вартості використання смуг частот — ціна кожної помножена на понижувальний чи підвищуючий коефіцієнт. За винятком понижувального коефіцієнта для 4G (з 0,1 його планується підняти до 1, тобто в 10 разів) спектр 4G стане таким же дорогим, як і смуги 2G та 3G", – уточнив один із фахівців з управління радіочастотним спектром.

Він додав, що операторам вже важко утримують тарифи через підвищення витрат внаслідок санкцій, а збільшення плати за використання частот вдвічі лише погіршить ситуацію.

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Як повідомлялося, уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.