Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС зросли за місяць ще на близько 50 копійок

За місяць, з 2 до 31 жовтня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 40 копійок і становить 55,51 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 29 копійок – до 58,36 грн/л, а літр дизельного пального додав 58 копійок – 55,67 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на бензини найбільше – на 2 грн – до 56 грн/л (А-95) і 56,5 грн/л (А-95+) відповідно. Дизельне пальне здорожчало на 1 грн – до 55 грн/л.

Усі види пального на 1 грн здорожчали у мережі SOCAR: бензин А-95 – до 59,99 грн/л, бензин А-95+ – до 61,99 грн/л, ДП – до 59,99 грн/л. Бензини А-95 і А-95+ у мережі Shell за місяць виросли в ціні на 0,9-1 грн, до 57,79 і 58,89 грн/л, дизпальне додало 0,9 грн, до 57,79 грн/л.

Мережі Neftek, "БРСМ-Нафта", Prime, "Укр-Петроль", Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,04-1,50 грн/л.

Разом з цим деякі мережі за звітний період знизили ціни на пальне. Зокрема на станціях UPG й AMIC просіли ціни на бензин, і тепер А-95 на АЗК UPG коштує 54,9 грн/л (-70 копійок), на станціях AMIC – 55,94 грн/л (-5 копійок); бензин з покращеними показниками якості в мережі UPG продається за 56,9 грн/л (-70 копійок), у мережі AMIC – за 57,24 грн/л (-25 копйок) відповідно.

Бензин А-95 також здешевшав за місяць на автозаправних станціях мереж U.GO (-29 копійок), Ovis (-1 грн) і Avantage7 (-60 копійок) – до 54,51 грн/л, 54,99 грн/л і 49,95 грн/л відповідно.