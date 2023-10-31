Щодня близько 100 людей на кордоні отримують відмову у виїзді з України

Відмову у виїзді з України на кордоні щодня отримують близько 100 людей.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Інтерфакс-Україна.



"Загалом близько 100 осіб на день отримують відмову, тому що вони не мають достатньо документів і не підпадають під ті умови перетину державного кордону України", – сказав Демченко в ефірі Національного телемарафону у вівторок.

Він.

Крім того, за його словами, щодня виявляють від п'яти до десяти осіб, які намагаються використати підроблені документи для виїзду за кордон.

"За це також передбачено кримінальну відповіБлизько 100 українців щодня отримують відмову у виїзді з України на кордоні – Держприкордонслужбадальність – таких осіб ми передаємо правоохоронним органам… Якщо говорити про загальну кількість порушників, які намагалися використати підроблені документи, то таких за час дії військового стану загалом було виявлено у пунктах пропуску понад 7 тис осіб", – розповів Демченко.



Спікер прикордонників розповів, що у будні дні кордон перетинає близько 80-85 тис. осіб за добу, а минулими вихідними ця кількість збільшувалася майже до 120 тис.

Через одночасне прибуття великої кількості людей до пунктів пропуску на них можуть утворюватися черги. "Понад 50% загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею, де відзначаються і найбільші скупчення автомобілів, особливо в пікові дні. Інші напрямки, кордони з іншими країнами – вони менші завантажені, там практично черг немає", – повідомив Демченко.

Про те, які обмеження діють для чоловіків для виїзду за кордон, читайте у нашом у матеріалі: "Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час воєнного стану"