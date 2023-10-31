Зобов’язання перед МВФ: Кабмін затвердив склад першої наглядової ради "Оператора ГТС"

Кабінет міністрів погодив кандидатури до складу наглядової ради держкомпанії "Оператор ГТС Україна".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 31 жовтня, повідомляє пресслужба уряду.

Зокрема, згідно із внесеним Мінекономіки поданням номінаційного комітету, у якості незалежних членів наглядової ради затверджено Девіда Чарльза Девіса, Сергія Коновця та Яна Чадама. У якості представника держави затверджено кандидатуру Світлани Гринчук.

Передбачалося, що загалом наглядова рада буде сформована з 5 членів загалом, 3 з яких – незалежні члени та 2 – представники держави. Таким чином, посада одного з членів наглядової ради від держави залишається вакантною.

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Як повідомлялося, 22 вересня Кабінет міністрів передав в управління Міністерства енергетики корпоративні права ТОВ "Оператора ГТС України", що було одним із "маяків" у програмі співпраці з МВФ. Програма співпраці з МВФ також передбачає ухвалення нового статуту "Оператора ГТС" та створення у ньому незалежної наглядової ради.

Нагадаємо, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив "Оператора ГТС України", якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. У свою чергу ОГТСУ було передано у власність МГУ.

Затверджений у квітні 2023 року меморандум між МВФ та Україною містив завдання до кінця липня передати акції ОГТСУ від МГУ безпосередньо Міненерго з відповідною зміною статуту та призначенням наглядової ради.

У березні 2023 року новим головою ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" призначили Дмитра Липпу – колишнього топменеджера холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова, де раніше працював і нинішній заступник Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма. При цьому Липпа звільнився зі своєї попередньої посади у "Метінвесті" ще до завершення конкурсу на посаду голови "Оператора ГТС".