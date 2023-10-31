Луцьк отримав сучасну німецьку протипожежну техніку для роботи на висоті (новини компаній)

Аварійно-рятувальний загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області отримав нову пожежну автодрабину від німецького виробника Iveco-Magirus M32L-AS.

Як повідомили у пресслужбі компанії "Променергообладнання", яка поставила сучасну техніку, нова пожежна автодрабина має довжину 32 метри.

"Цього достатньо для забезпечення евакуації людей чи гасіння пожеж на висоті близько 9-10 поверхів. До того ж, спецмашина має досконалу систему керування – в її люльці встановлений додатковий дистанційний пульт, що допомагає рятувальникам скорегувати розміщення буквально з точністю до сантиметру. В умовах, коли діяти потрібно швидко — це безперечна перевага", – зазначається у повідомленні.

Пожежна автодрабина має вантажопідйомність до 400 кг, а отже дозволяє двом рятувальникам евакуювати двох людей за один раз.

В компанії зауважили, що люлька автодрабини також може працювати автономно. Для гасіння вогню оператор, знаходячись на платформі машини, може направити драбину до активної зони пожежі й застосувати лафетний ствол для гасіння. Ще однією особливістю техніки є корисна переламна верхня секція драбини, а також конструктивне рішення, яке дозволяє використовувати її як підйомний кран.

"В умовах повномасштабної війни питання надійності та достатньої кількості спецтранспорту ДСНС стало особливо актуальним, адже виклики та їх складність значно збільшились. Ми продовжуємо оновлювати парк техніки українських рятувальних служб. Тільки за останній місяць це вже четверта область, куди ми передаємо сучасну європейську протипожежну техніку, яка дозволяє якісно рятувати життя українців та істотно зменшує ризики для рятувальників", – прокоментував засновник та директор "Променергообладнання" Андрій Заліський.

Техніку розроблено й створено на німецькому виробництві Iveco Magirus GmbH в місті Ульм. Там же рятувальники з Луцька пройшли тижневий курс, де навчались користуватись технікою в Пожежній академії Magirus. Навчання, як і поставку техніки організувала компанія "Променергообладнання", яка вже багато років офіційно постачає продукцію Magirus GmbH в Україну.

Крім того, "Променергообладнання" доповнила пожежну автодрабину додатковими інструментами, які потрібні українським рятувальникам у поточних умовах. Серед них: гідравлічний пристрій на акумуляторах WEBER-Hydraulik GmbH, лафетний ствол ALCO, пересувний пінозмішувач Delta Fire Ltd, пожежні напірні рукава Gollmer & Hummel GmbH, а також пожежні шоломи та сигнальні ліхтарі.