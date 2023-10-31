Росія заборонила західним компаніям виводити активи в доларах і євро, – FT

Влада Росії ускладнила західним компаніям вихід із країни-агресорки, заборонивши виводити активи в доларах і євро.

Як пише Financial Times із посиланнямна джерела, де-факто Росія запровадила контроль за рухом капіталу, не кажучи про це, передає LIGA.net.

Зазначається, що такими заходами російська влада намагається боротися з ослабленням рубля, вартість якого щодо долара з початку 2023 року впала більш ніж на 20%. У серпні курс долара перевищив 100 руб., що змусило владу вжити "паліативних заходів". Втім, "це все одно, що накласти пластир на гангрену", заявив співрозмовник видання.

Ці обмеження додалися до запроваджених раніше вимог, зокрема "добровільного" внеску до російського бюджету в розмірі 15% від суми угоди та продаж активів із дисконтом не менше 50%.

Тепер суму угоди можна погодити у рублях, але якщо продавець наполягає на іноземній валюті, йому загрожують затримки та навіть втрати.

Джерела FT кажуть, що урядова комісія неофіційно обмежила $500 млн максимальну суму, яку "недружня" компанія може вивести у валюті.

У нещодавній неназваній угоді на $300 млн продавцю поставили семиденний дедлайн на виведення, але з добовою межею на перекази від покупця $20 млн. Тобто компанія не змогла отримати у валюті половину суми.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков у коментарі FT зазначив, що обов'язком будь-якого уряду є створення "максимально сприятливих умов для своєї валюти, тому ми створюємо максимально сприятливі умови для рубля".

На брифінгу 31 жовтня Пєсков наголосив, що іноземні компанії йдуть з російського ринку "на тих умовах, які їм скажуть" в урядовій комісії.

У квітні 2023 року Путін підписав указ, який дозволяє РФ взяти під тимчасовий контроль активи компаній або фізичних осіб з недружніх держав, серед яких США та їхні союзники.

Після конфіскації Кремлем підприємств Danone та Carlsberg іноземні компанії, які планували продати свій російський бізнес місцевим компаніям, зрозуміли, що з ними може статися те саме.

У липні 2023 року німецький енергогігант Wintershall Dea заявив, що вихід із Росії стає дедалі складнішим через непередбачувану політичну ситуацію.

Тоді ж компанія Heineken, яка ще у квітні знайшла покупця на свій російський бізнес, заявила про ускладнення умов виходу з Росії.