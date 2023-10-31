Рахункова палата підтвердила завищення цін на харчі на тендерах Міноборони під керівництвом Резнікова

Рахункова палата України підтвердила дані журналістського розслідування про завищення цін на продукти харчування, які Міноборони купувало для військовослужбовців ЗСУ.

Про це йдеться у результатах проведеного Рахунковою палатою Аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству оборони для придбання речового майна та забезпечення харчування військовослужбовців Збройних Сил, пишуть Наші гроші із посиланням на текст доповіді щодо цього звіту.

Звіт Рахункової палати з цього питання відбувся у відповідь на звернення Антикорупційного комітету Верховної Ради, який очолює Анастасія Радіна, він стосується першого півріччя 2023 року.

У звіті Рахункова палата дійшла висновку, що перед оголошенням тендерів минулого року Міноборони не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування та не визначило вартість послуг харчування.

"Визначення очікуваної вартості комплектів продуктів харчування здійснювалось шляхом механічного множення вартості комплекту за минулий рік помножений на індекс інфляції… Укладені договори не враховували реальну потребу у продовольчому забезпеченні ЗСУ визначену Тилом Командування Сил логістики ЗСУ", – зазначається у документі.

У підсумку наприкінці 2022 року Міноборони уклало десять угод на харчування солдатів у 2023 році на 42,05 млрд гривень. Після розслідування щодо завищених цін були укладені додаткові угоди, якими деякі ціни продуктів були знижені у два рази.

"Оплата поставлених продуктів харчування відбулась у 2023 році на підставі укладених додаткових угод де вже були переглянуті ціни в сторону їх зменшення. Тобто продукти були поставлені за цінами, вказаними в додаткових угодах", – констатує Рахункова палата.

Там нагадали, що згодом Верховна Рада ухвалила закон, яким повернула незбройові закупівлі Міноборони у систему "Прозорро". І вже на відкритих торгах ціни продуктів були знижені ще раз.

"За укладеними договорами річна вартість забезпечення харчування військовослужбовців та годування штатних тварин склала 37,98 млрд грн, що на 8,19 млрд грн менше орієнтовної вартості, визначеної Переліком та обсягами закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення на 2023 рік", – зазначають у Рахунковій палаті.

Також Рахункова палата встановила, що вартість харчування Міноборони була значно вищою від закупівельних цін у інших силових органів.

"Добова вартість харчування на одного військовослужбовця на добу у секторі безпеки і оборони у першому півріччі 2023 року становила від – 92,45 грн у СБУ до 118,61 грн у Нацгвардії. Застосувавши такі ціни Міноборони могло б зекономити у порівнянні з аналогічними витратами інших підрозділів сектору безпеки і оборони, розрахунково від 3,2 млрд до 7 млрд гривень бюджетних коштів", – зауважують у Рахунковій палаті.

Крім того, аудитори вказали, що "із 409 найменувань продуктів Каталогу майже 75% не мають практичного застосування, як для приготування їжі у стаціонарних їдальнях, так і в польових умовах, але впливають на ціноутворення та остаточну вартість комплекту".

Так, найбільшу питому вагу у загальному обсязі поставлених продуктів становлять: крупи, макаронні вироби, овочі, спеції та соуси, молочні та кисломолочні продукти та заморожені овочі. А найменшу – крупи швидкого розварювання, риба, м’ясо та м’ясопродукти, напої, мед, джем, шоколад, горіхи тощо.

"Узагальнені результати аудиту засвідчили, що… непродуктивно використано бюджетних коштів у сумі 7,44 млрд грн. Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому на 30% вище ринкових... Визначена Міноборони вартість харчування військовослужбовця ЗСУ на добу перевищує вартість такого харчування в інших підрозділів сектору безпеки та оборони від 3,17 млрд грн (Нацгвардія) до 7,04 млрд грн (СБУ)", – підсумували у Рахунковій палаті.

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Як повідомлялося, у січні ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва тоді становила 7 грн за штуку. Також значно вищими за магазинні виявилися ціни на овочі та інші продукти.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а нібито за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

Згодом Хмельницькому, Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку повідомили про підозри за фактом розтрати державних коштів на суму 107,79 млн грн шляхом закупівлі 5700 неякісних бронежилетів для ЗСУ.

На початку вересня Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку "на виконання рішення президента Володимира Зеленського", парламент її підтримав.