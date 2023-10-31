Через падіння курсу рубля у Росії різко зріс попит на вживані книги

Після подорожчання нових книг через збільшення вартості поліграфії та матеріалів внаслідок падіння курсу рубля, росіяни почали активніше купувати старі видання.

За даними російських маркетплейсів, зростання продажів у цій категорії у першому півріччі 2023 року склало близько 38%, пише російський "Коммерсант".

До категорії букіністичних російські маркетплейси відносять книги, випущені з 1942 до 2010 року.

Так, в Ozon зазначають, що зростання продажів у цьому сегменті у першому півріччі склало 38% у штуках, 52% – у грошах, а асортимент зріс на 43%. На Wildberries продажі букіністичних видань (у штуках) за дев'ять місяців поточного року збільшилися у 4 рази. У компанії уточнили, що у 2022 році на маркетплейс стали активно заходити великі і середні букіністи, в тому числі регіональні.

В "Авіто" не розкрили дані щодо сегменту, але сказали, що зростання продажів уживаних книг загалом у першому півріччі рік до року становило 24%: "При цьому попит на нові книги на платформі збільшився навіть помітніше – на 28%, проте більшу частку у продажах займають уже "прочитані" книги".

При цьому багато книг 2010 року виходу можна знайти на російських маркетплейсах за цінами від 50 руб. до 800 рублів.

Більшість росіян зараз переходять на ощадну модель споживання, пояснює директор з маркетингу російської видавничої групи "Альпіна" Ірина Антонова.

Екс-глава Асоціації інтернет-видавців Володимир Харитонов підтверджує, що книги із сегменту "букіністика" не завжди бувають рідкісними, швидше – вживаними, а отже, дешевшими, що й стимулює попит.

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Як повідомлялося, у січні-березні цього року тиражі виданих у Росії книг і брошур впали на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 69 млн екземплярів.

При цьому найвидавнішим автором став митрополит Тіхон (Шевкунов), якого називають "духовником" російського президента Владіміра Путіна. Його книгу видали накладом 50 тис. екземплярів.