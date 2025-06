Розробник популярних ігор з офісом в Україні вирішив відновити роботу в Росії

Gamedev-компанія G5 Entertainment AB з великим офісом в Україні вирішила повернутися на російський ринок.

Про це керівник компанії Влад Суглобов повідомив у корпоративному листі до своєї команди, пише галузеве видання GameDev DOU.

"Півтора року тому ми відключили апдейти та завантаження наших ігор у РФ. Реальність така, що ринок РФ у доларовому еквіваленті відтоді виріс. За нашими оцінками, з нього пішло приблизно 18% компаній, що працюють на Заході. Решта зайняла їхню частку. У поточній ситуації відсутності зростання наших ігор та великих нових хітів, на тлі слабкої динаміки ринку ігор загалом, ми не можемо ігнорувати ринки збуту", – йдеться у листі.

"Ми позначили свою позицію, ми були відсутні на ринку протягом тривалого часу, але з огляду на реалії я вирішив повернути наші власні ігри на ринок РФ для того, щоб отримати додатковий дохід, який допоможе нам стабілізувати ситуацію в компанії", – повідомив співробітникам Суглобов.

Офіційно в компанії цю ситуацію наразі не коментують, але один із її співробітників підтвердив плани відновлення роботи G5 Entertainment у РФ, надіславши скріншоти свого спілкування у робочому чаті з Владом Суглобовим. На них СЕО компанії пояснює логіку повернення на російський ринок.

Читайте також: Пивоварний гігант Carlsberg звинуватив Путіна у крадіжці свого бізнесу в Росії

За даними галузевого видання DEV, що G5 Entertainment AB входить до топ-10 gamedev-компаній в Україні. Станом на травень 2023 року в ній працювали 390 фахівців. Загалом G5 Entertainment AB має офіси в п’яти країнах.

G5 Entertainment AB у 2001 році заснували росіяни Влад Суглобов, Алєксандр Табунов і Сергєй Шульц. У 2005 році вони продали частину акцій фондам Big Spread і CeptAndSult і зареєстрували у Швеції G5 Entertainment.

Український офіс компанії працює з 2008 року. Компанія відома розробкою ігор для мобільних пристроїв. Серед них – The Secret Society, Virtual City, Sherlock і Jewels of the Wild West. Станом на кінець 2021 року в її ігри щомісячно грали понад 6,5 млн ​​осіб, а квартальний виторг складав близько $29,3 млн.