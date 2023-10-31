Євросоюз розглядає нові санкції проти Росії, що можуть стосуватися торгівлі на 5 мільярдів євро

Європейський Союз розглядає новий пакет санкцій проти Росії, які передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 млрд євро.

Як пише Bloomberg, новий набір пропонованих заходів включає обмеження на експорт зварювальних машин, хімікатів та інших технологій, які використовуються у військових цілях.

Також розглядаються заборони на ліцензії на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних виробів, транспортних товарів і алмазів.

Як зазначає видання з посиланням на джерела, запропоновані імпортні та експортні заходи щодо Росії складуть приблизно 2,5 млрд євро кожна. Заборона на алмази залежить від домовленості "Великої сімки" щодо механізму їхнього відстеження й контролю, яка, як очікується, буде укладена найближчим часом.

Пропозиції можуть змінитися до того, як вони будуть офіційно представлені державам-членам, і для їх схвалення потрібна буде підтримка всіх 27 країн.

Пакет має на меті порушити здатність Росії обходити існуючі заборони через треті країни, де вона отримує доступ до компонентів, технологій та електроніки, які використовуються в зброї в Україні або для її виробництва.

ЄС також розглядає можливість переконати компанії додати пункти до своїх контрактів з фірмами в третіх країнах, щоб заборонити експорт певних товарів подвійного призначення до Росії.

Також розглядається заборона на репатріацію російських активів в ЄС і обмеження участі російських громадян у чутливих секторах.

У зв’язку з тим, що значні обсяги російської нафти зараз торгуються вище обмеження ціни в $60, запровадженого G7, ЄС та його союзники також обговорюють шляхи кращого дотримання цього заходу та боротьбу з "тіньовим флотом" РФ, і про можливі обмеження операцій із суднами, залученими до схеми транспортування російської нафти.

Очікується, що пакет додасть до санкційних списків понад 100 осіб і 40 організацій.