"Софія Київська" замовила реставрацію покрівлі та позолоту куполів за 79 мільйонів. ФОТО

Національний заповідник "Софія Київська" оголосив тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем, а також на позолоту куполів Софійського собору на 79,43 млн грн.

Результати тендеру оприлюднено в системі держзакупівель Prozorro, передає LIGA.net.

Переможцем тендеру стало ТОВ "Металева покрівля груп".

Сума договору з ПДВ – 79,2 млн грн.

"Софія Київська" – пам'ятка історії та архітектури України, розташована на Софійській площі в Києві. Одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Входить до переліку об'єктів спадщини ЮНЕСКО.

Згідно з умовами тендеру реставрація Софійського собору запланована на п'ять років. Роботи мають бути завершені до кінця 2028 року. Джерела фінансування – державні кошти, благодійні кошти, спеціальний фонд.

Цього року на виконання заявлених у тендері робітз держбюджету виділили 2 млн грн. Вони підуть на встановлення хрестів і заміну конструктивних систем кріплення на усіх куполах.

Інші роботи, у тому числі й золочення, будуть виконуватись після закінчення воєнного стану.

Питання про необхідність реставрації неодноразово порушувалося перед Міністерством культури та інформаційної політики, але через брак фінансування залишалося невирішеним, а ситуація тільки погіршувалася.

Це призвело до того, що 14 січня 2022 року через рвучкий вітер упав хрест з південно-східного купола Софійського собору.

Хрести Софійського собору були встановлені приблизно в один і той же час. Цей випадок тільки підтвердив занепокоєння стосовно технічного стану інших хрестів.

На замовлення Національного заповідника УкрНДІпроєктреставрація терміново розробила проєкт реставрації покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору.

За результатами досліджень технічний стан конструктивної системи куполів та, особливо, центрального куполу оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації.



