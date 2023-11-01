БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 611 18

Байден накладе вето на пакет допомоги Ізраїлю, у якому немає підтримки для України, – Білий дім

байден

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт, запропонований республіканцями Палати представників щодо надання допомоги Ізраїлю на понад $14 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Адміністративно-бюджетне управління (OMB) у розширеній заяві у вівторок увечері заявило, що цей захід "не відповідає нагальності моменту, оскільки поглиблює наші розбіжності та серйозно підриває історичну двопартійну підтримку безпеки Ізраїлю".

Також допомога Ізраїлю в документі передбачена за рахунок скорочення фінансування Податкової служби. До того ж цей законопроєкт відхиляється від стратегії Білого дому, який хоче забезпечити допомогу Україні та Ізраїлю в одному законодавчому акті.

"Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу та для нашої власної національної безпеки", – заявили в ОМВ.

Палата представників голосуватиме за пакет допомоги Ізраїлю 2 листопада. Новий спікер Палати представників Майк Джонсон, який і подав документ, каже, що "підтримка Ізраїлю та захист невинних там є в наших національних інтересах, і це більш нагальна потреба, ніж агенти Податкової служби".

Тим часом лідери республіканців у Сенаті підтримують пакет, який більше відповідає пропозиціям демократів та Білого дому. Він передбачає фінансування екстреного запиту Байдена на $106 млрд, які підуть на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та зміцнення південного кордону США. Сенатори, які пишуть законопроєкт, можуть оприлюднити його наступного тижня.

Джонсон, однак, хоче відокремити будь-яку допомогу Україні, проти чого виступають деякі консерватори Палати представників.

Адміністративно-бюджетне управління Палати представників попередило, що "нездатність підтримати Україну в цей ключовий момент війни надішле жахливе повідомлення росії про нашу рішучість, не кажучи вже про решту світу".

Автор: 

Байден Джо (148) вето (56) Ізраїль (243) допомога (1558) США (4970)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Дядьку Байдену респект! Дивна ситуація, коли Байден знаходить гроші для України, а зеленський зі своєю шоблою краде гроші у України, мільярдами, під час страшеної війни. Цікаво, чи працює владімірссанич на Україну, чи може у вільний від роботи час підробляє ще на когось???
показати весь коментар
01.11.2023 10:08 Відповісти
+3
Дякую!
показати весь коментар
01.11.2023 10:04 Відповісти
+2
Йолупе рашиське

Лайно про "Байден - поганий" ми вже від вас срампістів чули.

Це як "Порошенко -поганий" горлали йолупи у 2019 і лише після катастрофи 2022 зрозуміли , що були ошукані.

З Байденом цього - не допустимо, будемо бити вас , холопьє зарвавшеєся , по мардасам

Вас і вашого срампа
показати весь коментар
01.11.2023 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую!
показати весь коментар
01.11.2023 10:04 Відповісти
Дядьку Байдену респект! Дивна ситуація, коли Байден знаходить гроші для України, а зеленський зі своєю шоблою краде гроші у України, мільярдами, під час страшеної війни. Цікаво, чи працює владімірссанич на Україну, чи може у вільний від роботи час підробляє ще на когось???
показати весь коментар
01.11.2023 10:08 Відповісти
чую про корупцію згадую обличчя милих західний дядьків
а у вас молоко убежало
гоойда
показати весь коментар
01.11.2023 11:29 Відповісти
А нагадай хто з них клянчить допомогу заходу.

От коли почнуть тоді і будеш казати ,чому їм дають у них же теж корупція

А поки, Ze-скот, ти порівнюєш Гондор і Гондурас
показати весь коментар
01.11.2023 11:36 Відповісти
читаєш вас зе-тролів і думаєш, чи вмієте ви читата те на що намагаєтеся відповідати??? Саркозі, Трамп та Берлусконі звісно мерзотники, але дай посилання на фнфу, щоб вони крали бюджетні гроші для їхніх армій на харчах та на закупівлях зброї??? гойду свою в пельку засунь, вата зелена...
показати весь коментар
01.11.2023 11:40 Відповісти


Просто залишу те , що написав під аналогічною новиною вчора

Поки що йдемо за графіком

У випадку , коли цього спікера таки прогне дедушка-Байден

Чи можна чекати вибачень від Ze-скоту та рашистів під VPN , що поливали брудом Байдена ?

Хоча розумію , питання риторичне

Цей скот , як срамп - вважає , що вибачаються лише дурні



Просто залишу це тут. У черговий раз я виявився правий , як і тоді , коли застерігав дурний Ze-скот не робити "помилку 2019"
показати весь коментар
01.11.2023 10:48 Відповісти
Просто не залишай - повідом просто куратору що просто нас-рав в каментах
показати весь коментар
01.11.2023 11:31 Відповісти
Істерикою срампіського Ze-скоту - задоволений
показати весь коментар
01.11.2023 11:35 Відповісти
Йолупе рашиське

Лайно про "Байден - поганий" ми вже від вас срампістів чули.

Це як "Порошенко -поганий" горлали йолупи у 2019 і лише після катастрофи 2022 зрозуміли , що були ошукані.

З Байденом цього - не допустимо, будемо бити вас , холопьє зарвавшеєся , по мардасам

Вас і вашого срампа
показати весь коментар
01.11.2023 11:38 Відповісти
Вибачай рашиську хрюканину не розумію. Пиши по-людськи. Дякую
показати весь коментар
01.11.2023 11:46 Відповісти
Ще раз кажу. КАЛгоспний діалект не розумію. А кожне повідомлення прогоняти через Google translate -мені влом.

Тому , або людською , або за корабликом , рашисте. І годі намагатись примазуватись до Українців.

А то потім виходять подібні казуси

https://censor.net/ua/video_news*************************************************************************************************************
показати весь коментар
01.11.2023 11:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 