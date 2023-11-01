Байден накладе вето на пакет допомоги Ізраїлю, у якому немає підтримки для України, – Білий дім

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт, запропонований республіканцями Палати представників щодо надання допомоги Ізраїлю на понад $14 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Адміністративно-бюджетне управління (OMB) у розширеній заяві у вівторок увечері заявило, що цей захід "не відповідає нагальності моменту, оскільки поглиблює наші розбіжності та серйозно підриває історичну двопартійну підтримку безпеки Ізраїлю".

Також допомога Ізраїлю в документі передбачена за рахунок скорочення фінансування Податкової служби. До того ж цей законопроєкт відхиляється від стратегії Білого дому, який хоче забезпечити допомогу Україні та Ізраїлю в одному законодавчому акті.



"Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу та для нашої власної національної безпеки", – заявили в ОМВ.



Палата представників голосуватиме за пакет допомоги Ізраїлю 2 листопада. Новий спікер Палати представників Майк Джонсон, який і подав документ, каже, що "підтримка Ізраїлю та захист невинних там є в наших національних інтересах, і це більш нагальна потреба, ніж агенти Податкової служби".

Тим часом лідери республіканців у Сенаті підтримують пакет, який більше відповідає пропозиціям демократів та Білого дому. Він передбачає фінансування екстреного запиту Байдена на $106 млрд, які підуть на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та зміцнення південного кордону США. Сенатори, які пишуть законопроєкт, можуть оприлюднити його наступного тижня.

Джонсон, однак, хоче відокремити будь-яку допомогу Україні, проти чого виступають деякі консерватори Палати представників.

Адміністративно-бюджетне управління Палати представників попередило, що "нездатність підтримати Україну в цей ключовий момент війни надішле жахливе повідомлення росії про нашу рішучість, не кажучи вже про решту світу".