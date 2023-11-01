Байден накладе вето на пакет допомоги Ізраїлю, у якому немає підтримки для України, – Білий дім
Білий дім заявив, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт, запропонований республіканцями Палати представників щодо надання допомоги Ізраїлю на понад $14 млрд.
Про це пише Bloomberg.
Адміністративно-бюджетне управління (OMB) у розширеній заяві у вівторок увечері заявило, що цей захід "не відповідає нагальності моменту, оскільки поглиблює наші розбіжності та серйозно підриває історичну двопартійну підтримку безпеки Ізраїлю".
Також допомога Ізраїлю в документі передбачена за рахунок скорочення фінансування Податкової служби. До того ж цей законопроєкт відхиляється від стратегії Білого дому, який хоче забезпечити допомогу Україні та Ізраїлю в одному законодавчому акті.
"Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу та для нашої власної національної безпеки", – заявили в ОМВ.
Палата представників голосуватиме за пакет допомоги Ізраїлю 2 листопада. Новий спікер Палати представників Майк Джонсон, який і подав документ, каже, що "підтримка Ізраїлю та захист невинних там є в наших національних інтересах, і це більш нагальна потреба, ніж агенти Податкової служби".
Тим часом лідери республіканців у Сенаті підтримують пакет, який більше відповідає пропозиціям демократів та Білого дому. Він передбачає фінансування екстреного запиту Байдена на $106 млрд, які підуть на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та зміцнення південного кордону США. Сенатори, які пишуть законопроєкт, можуть оприлюднити його наступного тижня.
Джонсон, однак, хоче відокремити будь-яку допомогу Україні, проти чого виступають деякі консерватори Палати представників.
Адміністративно-бюджетне управління Палати представників попередило, що "нездатність підтримати Україну в цей ключовий момент війни надішле жахливе повідомлення росії про нашу рішучість, не кажучи вже про решту світу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а у вас молоко убежало
гоойда
От коли почнуть тоді і будеш казати ,чому їм дають у них же теж корупція
А поки, Ze-скот, ти порівнюєш Гондор і Гондурас
Просто залишу те , що написав під аналогічною новиною вчора
Поки що йдемо за графіком
У випадку , коли цього спікера таки прогне дедушка-Байден
Чи можна чекати вибачень від Ze-скоту та рашистів під VPN , що поливали брудом Байдена ?
Хоча розумію , питання риторичне
Цей скот , як срамп - вважає , що вибачаються лише дурні
Просто залишу це тут. У черговий раз я виявився правий , як і тоді , коли застерігав дурний Ze-скот не робити "помилку 2019"
Лайно про "Байден - поганий" ми вже від вас срампістів чули.
Це як "Порошенко -поганий" горлали йолупи у 2019 і лише після катастрофи 2022 зрозуміли , що були ошукані.
З Байденом цього - не допустимо, будемо бити вас , холопьє зарвавшеєся , по мардасам
Вас і вашого срампа
Тому , або людською , або за корабликом , рашисте. І годі намагатись примазуватись до Українців.
А то потім виходять подібні казуси
https://censor.net/ua/video_news*************************************************************************************************************