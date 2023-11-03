Північна Корея розпочинає наймасштабніше скорочення посольств заради продажу зброї Росії, – Bloomberg

Лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств країни, ймовірно вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем щодо продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.

Як пише Bloomberg, Міністерство об’єднання Південної Кореї вважає, що у Кім Чен Ина закінчуються гроші, щоб підтримувати роботу всіх своїх дипломатичних установ через глобальні санкції, які виснажують його скарбницю, передає Укрінформ.

За даними міністерства, Пхеньян має 47 посольств, три консульства та три представництва. Посольства Північної Кореї посіли незвичайне місце в дипломатичному світі, оскільки США, Велика Британія та інші країни звинувачують дипвідомства КНДР у розробці незаконних схем для фінансування своїх операцій, закупівлі предметів розкоші для лідерів у Пхеньяні та повернення готівки, отриманої в нечесний спосіб. Сама ж КНДР відкидає ці звинувачення.

Рішення про закриття відбулося на тлі того, що Північна Корея, схоже, активізувала прибутковий бізнес із відправлення боєприпасів до Росії для допомоги в нападі на Україну.

Із серпня Північна Корея відправила понад 1 млн артилерійських снарядів Росії, заявив південнокорейський законодавець Ю Сан Бум після участі в закритому засіданні парламентського комітету з розвідки.

Високий попит у зв'язку з війною Росії в Україні призвів до зростання світових цін на артилерійські снаряди, причому 155-мм снаряди, використовувані силами НАТО, коштують близько $3 тис. за штуку.

Якби Північна Корея продавала снаряди за аналогічними цінами, то вартість її поставок у Росію перевищила б $3 млрд, що становить понад 10% економіки Північної Кореї, виходячи з оцінки її річного виробництва, зробленої центральним банком Південної Кореї.

Північна Корея володіє одними з найбільших складів боєприпасів і ракет, сумісних із зброєю радянських часів, яку Росія відправляла на лінію фронту в Україні. Співпраця між Пхеньяном і Москвою посилилася, оскільки обидві сторони потрапили в глобальну ізоляцію.

За словами аналітиків, Росія, ймовірно, запропонує Кіму пакет допомоги, який може включати готівку, доступ до її банківських систем, передачу технологій і допомогу в закупівлі компонентів за кордоном, які можна використовувати для створення зброї.