Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2024 рік до другого читання. Що змінилося
Кабінет міністрів схвалив проєт Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Принципи та пріоритети, які визначені в проекті бюджету, поданому Урядом на розгляд Парламенту в першому читанні – збережені і до другого читання. Показники бюджету є збалансованими, але одночасно і напруженими. Продовжуємо активно працювати для залучення необхідного зовнішнього фінансування", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Так, у проєкті бюджету до другого читання потреба у зовнішній фінансовій підтримці становить близько $41 млрд.
Наголошується, що цей обсяг вдалося зменшити з $42,9 млрд, зокрема, завдяки збільшенню планових доходів в результаті перегляду макропоказників та врахуванню інших додаткових надходжень.
Було уточнено очікувані макроекономічні показники на 2023 рік, які є базою для розрахунку прогнозу на 2024 рік. Зокрема:
- більш швидке відновлення реального ВВП у 2023 році до +5% порівняно із +2,8% у попередньому прогнозі;
- курс гривні у 38,6 грн за $1 на кінець періоду до другого читання порівняно з 40,2 грн $1 на перше читання;
- уточнено очікування щодо зростання споживчих цін у поточному році у бік зменшення – з 14,7% до 7,1% (грудень до грудня).
Також у прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції – з 10,8% до 9,7% (грудень до грудня минулого року).
Дохідна частина проєкту держбюджету збільшена порівняно з першим читанням на 22,2 млрд грн і передбачена у сумі 1,768 трлн грн, у тому числі по загальному фонду збільшилась на 22,1 млрд грн.
Видатки та надання кредитів збільшено в оновленому законопроєкті на 95,2 млн грн та становлять 3,35 трлн грн, у тому числі видатки загального фонду – 3,12 трлн грн та видатки спеціального фонду – 234,5 млрд грн.
Водночас граничний обсяг дефіциту був зменшений на 22,1 млрд грн (до 1,57 млрд грн), що узгоджено із Міжнародним валютним фондом.
Також був здійснений перерозподіл коштів в межах окремих бюджетних програм.
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